　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

真方便！　桃園市1／19日起全市都可借還YouBike2.0

▲桃園市1/19日起全市都可借還YouBike2.0

▲桃園市1/19日起全市都可借還YouBike2.0。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局表示，為了加速讓市民朋友都可以使用到YouBike2.0服務並讓民眾可騎乘YouBike2.0跨域借還，交通局與營運廠商微笑單車共同努力加速完成桃園租賃場站升級作業，於1月19日啟用大園、大溪、龍潭、觀音、新屋新系統服務，完成桃園市各行政區現有場站轉換新系統建置作業後，各場站皆有提供YouBike2.0系統服務。

交通局18日表示，該局於112年11月底開始辦理桃園市公共自行車YouBike2.0新系統轉換工程，將現有YouBike1.0系統場站設備部分拆轉成YouBike2.0新系統設備，採取雙系統模式營運，新系統已於112年12月22日起陸續分區啟用。

為了加速讓市民朋友都可以使用到YouBike2.0服務並讓民眾可騎乘YouBike2.0跨域借還，交通局與營運廠商微笑單車共同努力加速完成桃園租賃場站升級作業，並確定於1月19日啟用大園、大溪、龍潭、觀音、新屋新系統服務，完成桃園市各行政區現有場站轉換新系統建置作業。

為提升民眾使用公共自行車新系統服務的便利性，交通局同步執行桃園新設場站整體規劃，後續將於重大交通節點(如轉運站)、公園及社會住宅等公共節點辦理場站新設，擴大公共自行車服務範圍，提供更優化的租借服務。

交通局再次提醒騎乘YouBike前務必確認會員卡號是否已投保本市公共自行車傷害保險，才有個人騎乘保障，且完全免費！投保方式非常簡便，可至桃園YouBike官網、YouBike App及YouBike主機辦理投保，最後呼籲民眾騎車在外「路口慢看停」，安全第一。

ET快訊
好幾週才做一次？醫曝性慾低落「10大原因」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

想找短期工作嗎？　桃園新春歲末4場兼職工作徵才釋出逾726職缺

113年農曆春節計程車收費出爐　桃園2／5-14日每趟次加收50元

桃園百年「燃藜第紅樓」、「燃藜第」 文資審議決議指定古蹟

元智境外生新春祈福寫春聯　迎接農曆新年

支持的候選人落選失望到睡不著　南投縣衛生局提供4招緩解情緒

真方便！　桃園市1／19日起全市都可借還YouBike2.0

教弱勢兒少賣咖啡、照顧浪浪　玄愛兒少關懷家園獲衛福部評鑑甲等

消滅噴火龍熊安全　南消一大柳營夜市上演防範一氧化碳中毒宣導戲碼

追求循環經濟目標　彰濱設置先進設施助廢棄物去化

人安基金會南投寒士吃飽30活動邁34屆　副縣長王瑞德擔任愛心大使

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

機車電池被寫「會斷電」　騎士下秒見它跳出：超衰！

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

想找短期工作嗎？　桃園新春歲末4場兼職工作徵才釋出逾726職缺

113年農曆春節計程車收費出爐　桃園2／5-14日每趟次加收50元

桃園百年「燃藜第紅樓」、「燃藜第」 文資審議決議指定古蹟

元智境外生新春祈福寫春聯　迎接農曆新年

支持的候選人落選失望到睡不著　南投縣衛生局提供4招緩解情緒

真方便！　桃園市1／19日起全市都可借還YouBike2.0

教弱勢兒少賣咖啡、照顧浪浪　玄愛兒少關懷家園獲衛福部評鑑甲等

消滅噴火龍熊安全　南消一大柳營夜市上演防範一氧化碳中毒宣導戲碼

追求循環經濟目標　彰濱設置先進設施助廢棄物去化

人安基金會南投寒士吃飽30活動邁34屆　副縣長王瑞德擔任愛心大使

噴霧用錯更乾燥！皮膚科醫師揭「4大保濕迷思」：光敷面膜沒用

緯軟去年營收、獲利齊攻頂　每股賺 8.49元　

10萬救命錢最後1天！勞保紓困貸款今截止　農曆年前入帳

三寶打錯檔「高速倒車」　越南女嚇逃慘遭猛撞

地方熱門新聞

高雄楠梓、小港38萬戶1／29停水

陳亭妃選舉補助全數捐出關懷弱勢

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

埔里1月連爆2起酒駕致死案　警方大執法

加倍奉還　侯友宜：拚安居樂業五星級新北

屏東縣警局長　戴台捷上任

台南麻豆柚心園向打火弟兄加油打氣！

清境農場瓦萊黑鼻小羊跪乳超溫馨

南消攜手美國在台協會技術顧問團強化災害應變

嘉義民雄食品公司　關懷弱勢捐400愛心食物箱　

幼兒園參訪南消四大分隊防宣新風潮

新北5茶農奪日本綠茶大賽6座獎項

南消六大隊讓救護安全更便利

台南歸仁消防分隊雙軌合作搶救婦人生命

更多熱門

相關新聞

桃園市公車票價維持18元　駕駛加薪

桃園市公車票價維持18元　駕駛加薪

桃園市長鄭文燦23日於市政會議宣布，為提高公車搭乘率，公車票價將凍漲維持18元，市府每年將編列2.63億元預算，吸收票差補貼客運業者，客運業者也必須每月從票差補貼款中提撥予駕駛員2,000元薪資補助，增加其就業意願，同時提高公車設施設備妥善率、駕駛員服務態度，以提升公車服務品質。

桃園市公車　每日間隔6-8小時消毒

桃園市公車　每日間隔6-8小時消毒

長庚醫院等3地點設違規QR CODE　方便檢舉違停

長庚醫院等3地點設違規QR CODE　方便檢舉違停

高鐵桃園站到八德　208A公車營運了

高鐵桃園站到八德　208A公車營運了

桃園交通事故增　9/1起實施大執法

桃園交通事故增　9/1起實施大執法

關鍵字：

桃園市交通局YouBike2.0」

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

綠帽夫掛「小王勾引我老婆」布條！網見人妻本尊驚嘆

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

更多

最夯影音

更多
曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面