真方便！　桃園市1／19日起全市都可借還YouBike2.0

▲桃園市1/19日起全市都可借還YouBike2.0。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局表示，為了加速讓市民朋友都可以使用到YouBike2.0服務並讓民眾可騎乘YouBike2.0跨域借還，交通局與營運廠商微笑單車共同努力加速完成桃園租賃場站升級作業，於1月19日啟用大園、大溪、龍潭、觀音、新屋新系統服務，完成桃園市各行政區現有場站轉換新系統建置作業後，各場站皆有提供YouBike2.0系統服務。

交通局18日表示，該局於112年11月底開始辦理桃園市公共自行車YouBike2.0新系統轉換工程，將現有YouBike1.0系統場站設備部分拆轉成YouBike2.0新系統設備，採取雙系統模式營運，新系統已於112年12月22日起陸續分區啟用。

為了加速讓市民朋友都可以使用到YouBike2.0服務並讓民眾可騎乘YouBike2.0跨域借還，交通局與營運廠商微笑單車共同努力加速完成桃園租賃場站升級作業，並確定於1月19日啟用大園、大溪、龍潭、觀音、新屋新系統服務，完成桃園市各行政區現有場站轉換新系統建置作業。

為提升民眾使用公共自行車新系統服務的便利性，交通局同步執行桃園新設場站整體規劃，後續將於重大交通節點(如轉運站)、公園及社會住宅等公共節點辦理場站新設，擴大公共自行車服務範圍，提供更優化的租借服務。

交通局再次提醒騎乘YouBike前務必確認會員卡號是否已投保本市公共自行車傷害保險，才有個人騎乘保障，且完全免費！投保方式非常簡便，可至桃園YouBike官網、YouBike App及YouBike主機辦理投保，最後呼籲民眾騎車在外「路口慢看停」，安全第一。