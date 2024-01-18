國三生遭割頸亡做「五七」！悲母現身淚盼：司法能真正還你公道

記者陳以昇／新北報導

新北市國三生遭女同學唆使乾哥刺殺致死，事發後家人悲痛萬分，昨（17日）是國中生做「五七」的日子，媽媽站在書桌前看著亡兒的書包，難過地說「媽媽好想你，希望司法能真正還你公道」，前市政顧問石一佑表示「校園安全網必須通盤檢討改善，少事法已經不合時宜，政府是否應該盡快進行修法」。

▲國中生媽媽在做「五七」日子憶亡兒，前市政顧問石一佑在旁陪伴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北國三生去年遭刺殺身亡已過23天，家人每天都會到葬儀社的會館看他，心中悲痛仍未平息，昨（17日）天是民間習俗做「五七」的日子，媽媽站在家裡書桌前，看著他生前的國中書包。思念著兒子「媽媽好想你，希望司法能真正還你公道」。

▼國中生曾獲2023年模範生 。（圖／記者陳以昇翻攝）

媽媽也拿出兒子生前考試的試卷，以及2023年3月18日獲頒模範生的獎狀，對兒子的思念讓探望的前市政顧問石一佑都為之鼻酸，媽媽表示，每天都會去會館陪伴兒子，念著南無妙法蓮華經，希望兒子即身成佛，「我就是希望兒子可以回來而已，你幫我問問看兒子什麼時候可以回來」。

前市政顧問石一佑表示，每個孩子都是爸爸媽媽的心頭肉，看著孩子走進校園卻永遠回不了家、見不到孩子，父母的心痛徹心扉 身為人母的我們，都很愛孩子，但是不可以傷害別人的生命，校園安全網必須通盤檢討改善，少事法已經不合時宜，政府是否應該盡快進行修法？應該廣納民意而不是只聽少數人的意見，希望這優秀國中生的殞落是最後一個。

▼得高分試卷顯示他的功課優異 。（圖／記者陳以昇翻攝）