男生約吃飯怎麼婉拒？日本妹回答「這食物」　對方瞬間滅火

▲原PO表示，女生被問「喜歡吃什麼」時，可以回答軟糖。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

每個人追求心儀對象的方式不同，若遇到太過纏人的邀約，該如何拒絕比較適當呢？一名日本女網友就表示，如果女性被問到「喜歡吃什麼」這個問題，當下只要回答「軟糖」即可完美避開，同時也不失禮貌。文章曝光後，引起網友超熱列討論，不少台灣網友看完紛紛笑翻，直呼「我可以說臭豆腐嗎？」

日本女網友万華梨子在社群平台X（原推特）發文表示，近日看到一名男網友的貼文，文中抱怨「女生怎麼一點興趣都沒有，問誰都回答周末要和朋友出去吃飯或喝咖啡。」對此，原PO就建議女性朋友們，若被異性問到「喜歡吃什麼」的時候，可以選擇回答軟糖，便可以避開「那我們去OO吧」的約會邀請，原PO也打趣指出，這算是生活小技巧之一。

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文章曝光後，吸引超過777.1萬人觀看，許多日本網友搞笑留言「這就是為什麼以前我邀請女生，她回答我黃瓜的理由嗎…」、「會不會有天真男人邀請女生去糖果店」、「不要臉的會直接邀你去酒店」、「學到一招了」。

而旅日網紅「魚漿夫婦」也翻譯這則貼文並分享到臉書粉專，認為這是一個無論女生或男生，都可以使用的「軟性」拒絕技巧。

台灣網友看完則紛紛留言表示「回答臭豆腐是不是就直接結束這回合了」、「直男隔天就送一盒過來」、「軟糖觀光工廠瞬間成為全國熱門景點」、「想像一下兩個人約出去吃軟糖的詭異畫面」、「講攀岩跟爬山野營也是可以篩掉一堆人」、「真心建議不要太委婉，有些人是真的不講難聽一點會一直煩人的那種」。

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