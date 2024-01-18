金城武30年前「幫她拿麥克風」4萬人朝聖！網見表情有亮點：好幸福

▲金城武用雙手幫拿麥克風。（圖／網友Kikii Cheng授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

縱使金城武已經50歲，但魅力依舊不減，是許多人心目中的男神。近日網友Kikii Cheng在臉書分享一張「金城武幫拿麥克風」的珍貴照片，當時她因為被憲哥（吳宗憲）點上台，所以就有了這張合影。而照片曝光後，便吸引了超過4萬人按讚朝聖。

Kikii Cheng日前在臉書社團「復刻舊時光」上發文直呼，「說金城武替我拿麥克風都沒人信！」她也在文中幽默表示，30年過去了，男神依舊是男神，可她「已成了大嬸」。

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從Kikii Cheng貼出的照片可見，她左邊站著吳宗憲，正拿著麥克風講話；金城武則站在她右側，用雙手幫她拿麥克風，抿嘴並專心看著她，模樣相當帥氣。

▲金城武是許多人心中的男神。（資料照／記者黃克翔攝）

經《ETtoday新聞雲》記者詢問，Kikii Cheng透露那是她高中的迎新活動，至少是32年前的事。當時她在活動中被憲哥點上台，所以才有了這張珍貴照片，不過因為時間太久了，所以她已經忘記自己說了些什麼。

令人羨慕的照片曝光後，吸引超過4萬人按讚，不少網友都留言直呼，「值得炫耀一輩子的故事」、「亞洲洲草，如果是我，會洗出來放大」、「人生運氣都用在那個時候了」。還有網友羨慕表示，「深情看著你的男神」、「你看看他的眼神，都要融化了」、「好幸福喔！而且金城武很認真的看著你，好有禮貌喔」。

此外，由於眾人都將目光放在金城武身上，所以也有網友直呼，「有人在乎憲哥的感受嗎」。