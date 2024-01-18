阿諾史瓦辛格下飛機「遭德國海關扣留」　因一支手錶狂噴120萬罰款

▲圖為美國前加州州長、好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）2023年9月21日參觀慕尼黑啤酒節後離場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國好萊塢男星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）17日在德國慕尼黑機場遭到海關人員短暫扣留，因為他被發現攜帶一支價值2.6萬歐元（約新台幣89.3萬元）的瑞士愛彼名錶（Audemars Piguet）並未申報，當地媒體報導，海關最終向他開出3.5萬歐元（約新台幣120萬元）巨額罰款。

根據衛報報導，這位出生於奧地利的演員、現年76歲的前美國加州州長阿諾史瓦辛格17日從洛杉磯抵達德國慕尼黑機場後，被海關攔下扣留約3小時。據德國《畫報》（Bild）引述海關官員說法，警察將阿諾史瓦辛格帶到一旁並搜查行李，很快就在裡頭發現未在入境文件上申報的高價手錶。

▲阿諾史瓦辛格表示，這只手錶是準備在慈善活動上拍賣的物品。（圖／達志影像／美聯社）

慕尼黑主要海關辦公室的一名發言人表示，「我們已經啟動刑事稅務程序。這支手錶應當事前申報，因為它是從海外輸入的。」阿諾史瓦辛格則試圖告訴官員，攜帶這只手錶是為了18日晚間在奧地利中部基茨比厄爾（Kitzbühel）一場慈善拍賣活動上，將捐贈給他的「史瓦辛格氣候倡議」組織。他說，「這就是德國面臨的問題，只見樹木卻看不見森林。」

《畫報》指出，海關向阿諾史瓦辛格收取了共計3.5萬歐元的罰款，其中包含4000歐元的稅款與5000歐元罰金。阿諾史瓦辛格原本想用信用卡支付這筆費用，但德國海關規定至少一半必須使用現金支付，據說最後是由海關人員陪他去銀行領錢，才同意放行讓他入境。

一名海關發言人向《南德意志報》表示，「如果貨物要留在歐盟國家，就必須向海關申報，這規定適用於每一個人，無論他們是叫做史瓦辛格還是穆勒、梅爾或胡貝爾。」

報導補充，這支害他被扣留機場的名錶是瑞士奢華手錶品牌愛彼，專門為阿諾史瓦辛格打造的，他本人將親自主持18日晚間的拍賣活動，其他拍賣品還包含他本人的培訓課程、藝術品、簽名展品，以及在體育界或電影界的實習機會等，所得款項將用於支持「史瓦辛格氣候倡議」組織與其他全球氣候計畫。