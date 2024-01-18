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凱特王妃腹部開刀！頭部7cm疤痕舊照曝光　BBC：她病情嚴重

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃動手術，將住院10到14天。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國威廉王儲的妻子凱特王妃（Kate Middleton）16日在英國最大的私立醫療機構倫敦診所（London Clinic）順利完成腹部手術，後續將住院10至14天，並返家休養，到3月底前估計不會重返公職。王室並未透露更多細節，但BBC稱，聲明顯然透露出她的病情嚴重。而她曾被拍到頭上有7公分疤痕的情況也被再次討論。

據BBC等英媒報導，英國42歲的威爾斯王妃凱特16日接受了腹部手術，肯辛頓宮聲明指出，手術是已經規劃好的，而且很成功，但根據醫囑，凱特在復活節（3月31日）之前不太可能重返公職，她本人也希望為被迫延遲一些即將到來的活動而道歉。肯辛頓宮表示，未來只有重要的新訊息才會對外公布。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃與威廉王儲。（圖／路透社）

依照對高級王室成員的標準慣例，白金漢宮並未透露凱特王妃的病情細節或更新康復情況，但表示她的病情與癌症無關。另外，在妻子住院期間或出院返回溫莎後，丈夫威爾斯親王威廉（Prince William）都不會執行任何王室公務。因此接下來數月間，威廉與凱特估計不會有海外行程。

然而，BBC報導提到，從凱特王妃預計住院2周、休養3個月的時間以及白金漢宮發表聲明的語氣看來，很明顯的是，她的病情嚴重。與此同時，白金漢宮也發聲明提到，英國國王查爾斯三世（King Charles III）因前列腺肥大，將於下周接受治療，但情況是良性的，並強調每年都有成千上萬名男性因前列腺肥大求診。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃過去曾被拍到頭部有7公分傷疤。（圖／路透社）

英國小報《每日郵報》報導則曝光了凱特的健康史，提到她2011年首次獨自參加王室活動時的一場晚宴上，被拍到頭部左側，耳上靠近髮際線的地方有一道3英吋（約7.6公分）的疤痕，事後證實這是她童年一場手術的結果，手術細節則不得而知。

另外，凱特2012年腹中懷著喬治王子時曾因為嚴重孕吐住院3天，2014年懷夏綠蒂公主與2018年懷上路易小王子的時候也都經歷了嚴重孕吐，據稱每天嘔吐多達30次。

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