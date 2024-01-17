【廣編】精品鮮乳冬日獻禮！Dr. Milker極鮮乳為早晨注入珍貴幸福

▲Dr. Milker帶來珍貴稀有的美味。

圖、文／Dr. Milker提供

台灣精品鮮乳品牌Dr. Milker以講究的細節、堅持「最好的」初衷，帶來稀有珍貴的美味，連續7年榮獲iTi風味絕佳三星獎，更於今年成為亞洲第一瓶鑽石獎鮮乳！今年冬天特別推出品牌限量禮盒，送給同樣在乎品味的品牌之友，享受Dr. Milker極鮮乳的最好早晨！

最好的早晨，是細細品味Dr. Milker極鮮乳

冬日早晨裡從窗外透來一縷暖陽，輕輕喚醒還在睡夢中的你，在這個快節奏的生活中，給自己美好的早晨，開始一整天的好心情顯得更為重要，把握被陽光溫暖的當下，享受稀有珍貴的時刻，用一瓶最好的Dr. Milker極鮮乳寵愛自己，將品味化為幸福，開啟美好的一天。

在乎絕對品味，值得絕佳風味

最好的生活，是懂得品味細節和享受稀有珍貴的幸福。Dr.Milker極鮮乳嚴選來自彰化職人牧場、每日限量汲取國家A級生乳中的頂級鮮乳，嚴格把關生乳源頭到產出的每一個細節，保留最貼近生乳的原始口感，以優雅合手的專屬五角玻璃瓶，鎖住每一滴鮮乳的美味。當嘴唇輕觸瓶身帶來的冰涼感，啜飲一口成分無調整帶來的濃郁鮮甜，細細品嚐箇中滋味，可以感受到職人們從選料到製程的細節講究、點滴付出的成果。