偷拍曖昧女不雅片　男大生辯「現代人比較開放」判關10個月

記者黃翊婷／台北報導

雷姓男大生與女子小花（化名）互有好感，兩人相約看夜景，結束後便在男方家中發生性行為，沒想到他竟利用放在家中的小米攝影機拍下性愛過程，事情露餡被告上法院之後，又辯稱「性行為不等於非公開活動，現在的人性行為觀念比較開放」。但士林地院法官審理後，沒有採信雷男的說詞，並依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑10個月。

▲小花與雷男發生性行為，卻遭對方偷拍。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，雷男2022年2月間與小花相約看夜景，結束後他說想要回家上廁所，便把小花帶回家中，再以按摩為由讓小花鬆懈心防，接著發生性行為，整個過程都被他用家中的小米攝影機拍下。

後來小花得知自己被拍下不雅影片，氣得跑到警局報案；警方經調查後，拿著法院核發的搜索票前往雷男家，果然找到偷拍的證據。

雷男挨告之後，坦承確實有在事發當日與小花發生性行為，也有拍下對方裸露私密部位的影片，但一切都有經過小花同意，並非偷拍，況且如果有意偷拍，應該會使用針孔攝影機，他的小米攝影機是用來確保家中寵物的安全及動態，「而且性行為不等於非公開活動，現在的人性行為觀念比較開放。」

士林地院法官認為，雷男既然選擇在家中與小花發生性行為，而不是其他外人得以輕易查見的場所，客觀上可認定他已利用相當環境確保活動的隱密性，因此認定他與小花發生性行為的過程屬於非公開活動；再者，每個人對於性行為的觀念本來就有所不同，他不能將自己的想法強加在別人身上。

至於是否涉及偷拍，小花證稱，當時她完全不知道屋內有攝影機正在錄影、錄音，雷男也沒有告知會拍下全部過程。法官表示，在檢方的勘驗筆錄及影像截圖等證據中，雷男有意將攝影機正對著房間床鋪拍攝，顯然並非單純是為了查看家中寵物的動態，最終不採信他的說詞，並依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

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