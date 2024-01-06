失聯尪貸款害房子被法拍　妻怒離婚獲賠424萬

記者黃翊婷／台北報導

人妻小鳳（化名）指控結婚30年的丈夫阿強（化名）無故離家，並自2022年7月失聯至今，離家期間還向銀行貸款，害得房子遭法院查封、拍賣，讓她無家可歸，一氣之下決定提告離婚，並要求分配夫妻剩餘財產。士林地院法官審理後，判准小鳳與阿強離婚，且阿強還得支付小鳳424萬元。

▲小鳳指控丈夫阿強無故離家，還害房子被法拍，讓她沒有地方可以住。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，婚後原本和丈夫一起住在某大樓，2022年7月15日丈夫突然無故離家，工作也辭職了，她四處尋找無果，只好報警協尋，警方在2023年1月2日找到人，丈夫卻不願意與她聯繫，至今行蹤不明。

小鳳無奈表示，夫妻倆住的房子是婚後以丈夫名義購買的，貸款已經繳清，沒想到丈夫離家期間不知為何又向銀行貸款，還有債權人持票據聲請強制執行，導致房子被法院查封、拍賣，她只能搬走另尋住處，一氣之下決定向法院訴請離婚，同時對丈夫求償50萬元。

而房子的部分，小鳳指出，被法拍的房子初估價格為828萬元，依據夫妻剩餘財產分配規定，她應當可以分到414萬元。對於上述控訴，阿強經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

士林地院法官認為，阿強自2022年7月14日無故離家，至今不知所蹤，期間雖然被警方尋獲，卻不肯返家與小鳳共同生活，不僅違背同居義務的客觀事實，也有拒絕同居的主觀情事，顯然是惡意遺棄，因此裁定准許兩人離婚，阿強還要支付小鳳424萬元（夫妻剩餘財產分配加上10萬元精神慰撫金），全案仍可上訴。