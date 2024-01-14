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社會 社會焦點 保障人權

金門男吃廣東粥噎到失去意識　消防人員LINE視訊指導救一命

▲▼ 老人異物梗塞失去意識無心跳！119結合線上視訊指導救一命 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門男子異物梗塞失去意識無心跳！119結合線上視訊指導救一命。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一名男子，昨（13）日吃廣東粥時卡住失去呼吸心跳，消防局獲報後立即派遣救護車輛，也同時結合進行線上視訊指導成功救回一命。

金門縣消防局指出，1月13日下午15時許消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案，表示住家內有一名老人於食用廣東粥時異物梗塞，突然失去呼吸心跳，119派遣員隊員立即請報案民眾將手機開啟擴音，並進行線上指導CPR引導民眾急救，並結合使用通訊軟體LINE與現場民眾視訊，引導哈姆立克及正確壓胸步驟。另請人到戶外等候準備引導救護車救援。在對患者實施CPR(心肺復甦術)直至分隊救護人員到場無縫接手，在救護人員積極搶救下，成功讓患者恢復呼吸心跳。

▲▼ 老人異物梗塞失去意識無心跳！119結合線上視訊指導救一命 。（圖／記者林名揚翻攝）

局長呂英華表示，遇到異物梗塞呼吸心跳停止者先不慌亂，可撥打119由指揮中心派遣員線上指導CPR，讓患者能在救護人員到達現場前盡早接受急救，並啟動「生命之鏈」分別為(1)撥打119求救、(2)早期實施CPR、(3)盡早使用AED、(4)高級心臟救命術、(5)復甦後照護，前三個環節分別需要靠一般民眾盡早發現及實施，後續待救護及醫療人員接手搶救，才能提升救活率。

消防局呼籲：利用機會學習CPR，遇有緊急救護案件，119派遣員能立即給予現場人員心理上安撫及指導，提供正確的緊急救護處理步驟，讓現場的人員能在黃金時間執行處置，以維持傷病患的生命徵象，同時等待消防局的救護人員趕抵現場後再持續進行緊急救護工作，冷靜的配合派遣員之線上指導就有機會救人一命。

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