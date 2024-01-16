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石綿建材補助資格已放寬　南投環保局提供免費太空袋

▲石綿建材補助資格放寬，南投縣政府籲民眾儘早汰換。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲石綿建材補助資格放寬，南投縣政府籲民眾儘早汰換。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

環境部於112年起補助地方政府，辦理民眾申請石綿建材廢棄物清除處理補助，並自同年10月修正放寬補助資格：只要是私有住宅等非屬事業之建築物，且建築中含波形石綿瓦及波形石綿浪板等，即可向環保局申請補助，時程至116年，經費有限，南投縣政府籲請民眾把握機會。

縣政府11日舉辦「石綿建材廢棄物清除處理補助」推廣記者會，由秘書長洪瑞智主持，包括環境部資源循環署專委顏瑞錫，縣議員李洲忠、張婉慈、張秀枝、林憶如、簡千翔、林儒暘、蘇昱誠、黃世芳、蔡孟娥、莊士傑，各鄉鎮市公所代表及多位村里長都到場關心，環保局長李易書特別於會中說明石綿對健康的危害，及相關補助措施與流程。

▲石綿建材補助資格放寬，南投縣政府籲民眾儘早汰換。（圖／南投縣政府提供）

環保局指出，石綿纖維因具有絕緣、絕熱、隔音、耐高溫、耐酸鹼、耐腐蝕和耐磨等特性，常用於水泥製品、紡織製品、耐磨製品及絕緣製品等，尤其民國95年前更廣泛用於民生建材，如石綿瓦、石綿浪板、隔熱磚等，但隨其環境危害漸被證實且其去化管道受限，已被列為我國「具挑戰及須關注廢棄物」，依《廢棄物清理法》第53條，石綿建材若任意丟棄與棄置，可處6萬元至1000萬元罰鍰。

▲石綿建材補助資格放寬，南投縣政府籲民眾儘早汰換。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智表示，根據環境部「戶外含石綿建材空間分布管理系統」資料顯示，全縣內石綿瓦屋頂數高達5348棟（約1萬4548公噸）；石綿建材廢棄物清除處理補助資格已自去年10月修正，只要民眾符合「私有住宅」、「個人農業設施」(無畜牧場登記證)、「寺廟及教堂等宗教場所」、「荒廢且無主者」等非屬《廢清法》第2條規定事業的建築物，且建築中含波形石綿瓦及波形石綿浪板，即可向環保局申請補助。

環保局表示，補助案僅補助含石綿建材廢棄物之清除處理費用，不包含拆除、儲存、運送及非含石綿之營建廢棄物，民眾於拆除石綿建材時，應儘量保持石綿建材完整性、避免破碎造成粉塵飛散，並建議委託合法營造業或拆除業者，且拆除過程中應採取安全措施；民眾可電洽049-2248498或0910-951775，由該局派員到宅評估，提供專業的清理業者協助清除處理，並提供免費打包太空袋。

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