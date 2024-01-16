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施明德願一死換台和諧！陳菊悼念「Nori老哥」：永遠浪漫的革命者

▲▼願一死換和諧！陳菊悼施明德「Nori老哥」：你是永遠浪漫的革命者。（圖／翻攝陳菊臉書）

▲施明德與陳菊是美麗島事件的戰友。（圖／翻攝陳菊臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨前主席施明德罹患肝癌多年，15日病逝於台北榮總，享壽83歲。對此，監察院長陳菊發文悼念施明德，自曝兩人於美麗島事件入獄，為台灣民主化奮鬥的回憶，感嘆「Nori，你是永遠浪漫的革命者，瀟灑自如。」

「心送Nori老哥一程。」陳菊15日晚間在臉舒發文表示，她1977年與第一次出獄的施明德相識，「那時他37歲，卻已坐了15年牢，期間因為諸多變故，充滿憤懣之情。」

陳菊表示，理論上來說，一般人被關了這麼久，尤其又是政治牢獄，應該會遠離是非，但施明德出獄後立刻為政治難友蘇洪月嬌助選，並成功贏得該次省議員選舉，「那個年代，台灣尚在戒嚴，黨外民主運動是凶險的工作，波濤洶湧、驚險萬分，但老哥無所畏懼，穿梭其中，展現他的勇氣、智慧與魅力」。

她說，施明德在美麗島事件中扮演非常重要的角色，「他成功的組織群眾，並提出以民主、人權為主軸，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、總統直選、改選萬年國會和司法獨立的具體訴求，讓美麗島雜誌成為台灣民主化過程十分重要的出版刊物及里程碑」。

▲▼願一死換和諧！陳菊悼施明德「Nori老哥」：你是永遠浪漫的革命者。（圖／翻攝陳菊臉書）

▲▼據了解，施明德的明德日文為「Aki-Nori」，因此許多親友都會稱其為「Nori」。（圖／翻攝陳菊臉書，下同）

▲▼願一死換和諧！陳菊悼施明德「Nori老哥」：你是永遠浪漫的革命者。（圖／翻攝陳菊臉書）

陳菊回憶，她當時與施明德同列被告，其中施在庭上為理念辯護，振振有詞、視死如歸，以身殉道的氣度與風範，令人為之動容；提及林家血案，Nori的悲苦與哀慟，更在庭上表示，情願一死換取台灣和諧，莫讓殺戮與仇恨繼續撕裂這塊土地。

然而，施明德因美麗島事件二次入獄11年，期間數度絕食明志，陳菊多次目睹施在三軍總醫院被強迫灌食，與非人道的對待進行頑強的對抗，直到前總統李登輝先生1990年就任第八屆總統，對美麗島事件政治犯頒布特赦令，才讓施明德出獄。當時，施明德走出監場對所有人說的第一句話竟是「忍耐是不夠的，還必須寬恕」。

陳菊說，施明德一生起伏跌宕，有三分之一的時間為了台灣的民主自由，被囚於斗室。作為台灣民主化過程斑斑血淚的當事人與見證者，他為我們留下豐富的著作，詳實記錄彼時專制、獨裁與殘酷暴斂，除明史實、更鑑來者，莫要重蹈覆轍，「而今，台灣朝穩健民主國家大步邁進，Nori這一代風雲人物就此杳然殞落。Nori，你是永遠浪漫的革命者，瀟灑自如」。

最後，陳菊表示，她15日上午去施明德家中探望，「他是那麼平靜與安詳」。她說，「Nori一生坎坷艱辛，幸得晚年妻女為伴；你的離去，象徵著那個世代的結束，願你一路好走」，「這美好的仗你已然打過，讓台灣成為美好公義的國家，台灣人永遠感念你的付出與貢獻」。

▲▼願一死換和諧！陳菊悼施明德「Nori老哥」：你是永遠浪漫的革命者。（圖／翻攝陳菊臉書）

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