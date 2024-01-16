開會總是不敢表達意見？職場必學4招秒回表達力　說什麼比怎麼說更重要

文／Workworks職場人

職場人們是否有想法很多卻表達不清的煩惱？職場上倘若缺乏適當地表達能力，容易給人留下「怎麼會講出這種不經大腦的話」以及「不懂他到底想說什麼」的印象，本篇將根據《秒回表達力：會議提案、談判說服都能無往不利的臨場反應練習》書籍，將帶領職場人們學習4招言詞表達技巧。

職場必學秒回表達力

1.表達的「能力」比「技巧」更重要

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說什麼比怎麼說更為重要！空洞的內容再怎麼說得天花亂墜，對方也能敏銳地看穿那只是表面的包裝，就如同一個人無論穿上多麼漂亮的衣服來打扮自己，最後人們重視的都將回到「內在」，即便職場人們容易因為緊張，講話結結巴巴、口才不夠流利，但其實對方並不會期待職場人們能夠舌燦蓮花，而是期待你會說出什麼，切記真正能打動人心的不是你說了多少，而是說了什麼實質內容，作者建議「只要懂得如何把內在的想法好好地轉成適當的言詞，即使突然被提問，也能把腦中的想法與意見充分表達出來」。

2.把「想法」具體化的書寫練習

職場人們平時有培養寫筆記的習慣嗎？寫筆記是個能將想法文字化及具體化的工具，當職場人們只是說話或在腦中思考時，有許多事情在不知不覺中會停留在模糊不清的意象狀態，無法轉變為明確的文字，職場人們不妨開始培養寫筆記的習慣，將一段段文字化的言詞寫在筆記上，提高腦中文字顯現的解析度，職場人們只要每天重複這個循環的過程中，你的言詞解析度會愈來愈清晰，最後就能讓你的言詞表達既具體又明確。

3.訓練出立刻「秒回」的表達力

「在會議上被問到意見、或是面試時突然被提問總是猶豫不決？」職場人們過去在職場上有遇過相關經驗嗎？作者在書中建議職場人們可以培養「秒回」的訓練，步驟像是拿出一張A4紙後，用兩分鐘的時間把浮現在腦海的想法一一寫出來，藉由這樣的練習能幫助職場人們在短期內提升你的言詞能力，且把時間設定在兩分鐘以內，不只是為了讓再忙碌的人也能做到，而是提高一點難度的時間限制要求自己，能更專注將想法具體地文字化。

4.經驗就是「事件」加上「感受」

職場人們仔細回想，當有人要你回顧過去的經驗時，是否大多數的時候都只想到事件，只有極少數的人意識到個人感受呢？其實在言詞化訓練中，回顧過去的「經驗」成為加強表達力的關鍵，這個方法並不只適用在言詞化訓練，倘若遇到開會突然被提問的狀況、撰寫企劃書明確的表達想法，以及職場上被徵求想法及意見時，職場人們不妨先抱著「回顧經驗」的意識，不只是回憶「事件」本身，也要一併回想「感受」，然後盡可能表達出自己的感受。養成這個習慣後，即便突然有人把問題拋給你，職場人們也能自然而然說出自己的獨特見解。

以上為「4招職場秒回表達技巧」的分享，職場人們學起來了嗎？

Source：pexels

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