　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

IMF示警：AI將衝擊全球近40%工作崗位　先進經濟體影響更廣

▲▼ AI,人工智慧,辦公室,機器人,人形機器人。（圖／CFP）

▲先進經濟體裡約60%的工作可能會受AI影響。受影響的工作裡一半有望引進AI後受益，提高生產力。（示意圖／CFP）

中央社華盛頓14日綜合外電報導

國際貨幣基金分析指出，AI將衝擊全球40%的職場招聘，先進經濟體受AI影響層面較新興市場、低收入國家更廣，但AI也能為提振低迷生產力與全球經濟成長帶來巨大機會。

國際貨幣基金（IMF）分析人工智慧（AI）在全球勞動市場的潛在衝擊。這份新研究結果顯示，全球會有近40%的職場招聘受AI衝擊。

報告指出，從歷史來看，自動化和資訊科技最常影響到的是例行工作，而AI一大矚目特點是能影響高技術工作。因此與新興市場和發展中國家相比，先進經濟體面臨更大的AI風險，但也有更多機會受益AI。

先進經濟體裡約60%的工作可能會受AI影響。受影響的工作裡一半有望引進AI後受益，提高生產力；但對另一半而言，AI應用程式可能執行一些目前仍由人來執行的關鍵任務，這就會降低勞動需求，導致工資降低和減聘，一些工作類型可能消失。

法新社報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在赴瑞士達沃斯（Davos）參加年度世界經濟論壇（WEF）前，於華府受訪表示，AI將影響已開發經濟體60%的工作。

她說：「工作裡的技術含量越高，受影響程度也就越大。你的工作可能完全消失，這可不是件好事；或AI能增強你的工作，所以實際上會更有生產力，收入水準可能向上提升。」

喬治艾娃引述IMF這份新研究指出，AI雖對開發中國家的影響較小，但卻會衝擊全球約40%的就業招聘。

報告預測，雖然新興市場和開發中經濟體的勞動市場受AI衝擊的層面較小，但他們也較無法從AI融入職場並提高生產力中受益。

喬治艾娃告訴法新社：「我們必須聚焦幫助低收入國家，特別是要加快行動，以便抓住AI帶來的機會。是的，AI是有點可怕；但這對每個人來說，也是一個巨大機會。」

ET快訊
諾魯斷交！一圖看懂台灣邦交現況「剩這12國」
快訊／台66線重大車禍！「多車連環撞」3人受困
強冷氣團南下「體感低溫剩8度」　直逼寒流等級
全校只剩5學生！　學校宣布停辦
習近平發文談統戰　要發展壯大「台灣愛國統一力量」
快訊／盧秀燕宣布了！　2席副市長出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

初見面被婆婆嫌爆！女拚4年產子遭酸「偷生的」　嗆1句老公竟不挺

保護令沒用！韓女遭前男友持「40cm生魚片刀」砍死　6歲女兒目睹

台灣大選前「網路攻擊」數量暴增3370％　美專家：與中國有關

2024美國小姐背景超狂　現役F-16戰機飛官還是哈佛學霸

台灣選後分析　泰國學者：中國攻台機率低但更多施壓

美國超猛女童7歲得冠軍　「冰塊腹肌炸裂」讓人超羨慕

等了9小時！瓜地馬拉新總統凌晨宣誓就職　反對派阻撓狀況不斷

才剛當選！日媒：諾魯斷交台灣「打擊賴清德」　習近平外交勝利

49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

IMF示警：AI將衝擊全球近40%工作崗位　先進經濟體影響更廣

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

林心如嗆應采兒難搞：像壞婆婆　她反虧「妳年紀大」..吵到袁詠儀戴耳塞XD

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

初見面被婆婆嫌爆！女拚4年產子遭酸「偷生的」　嗆1句老公竟不挺

保護令沒用！韓女遭前男友持「40cm生魚片刀」砍死　6歲女兒目睹

台灣大選前「網路攻擊」數量暴增3370％　美專家：與中國有關

2024美國小姐背景超狂　現役F-16戰機飛官還是哈佛學霸

台灣選後分析　泰國學者：中國攻台機率低但更多施壓

美國超猛女童7歲得冠軍　「冰塊腹肌炸裂」讓人超羨慕

等了9小時！瓜地馬拉新總統凌晨宣誓就職　反對派阻撓狀況不斷

才剛當選！日媒：諾魯斷交台灣「打擊賴清德」　習近平外交勝利

49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

IMF示警：AI將衝擊全球近40%工作崗位　先進經濟體影響更廣

「北投晶泉丰旅」8月開幕！房間、湯屋數曝光　還有2間餐廳

千秋王子變單親奶爸！玉木宏睽違2年主演電視劇　曝「最困難的事」

曹佑寧和王淨出國狂被拍　罕吐心聲：也想自在生活

快訊／台66線重大車禍！至少6車追撞3人受困　驚悚現場畫面曝

桃園國中小寒假作業設計　走讀生態保育、鏈結SDGs教育

較勁李多慧等韓籍啦啦隊　安芝儇霸氣喊：沒想過會輸

初見面被婆婆嫌爆！女拚4年產子遭酸「偷生的」　嗆1句老公竟不挺

千萬宅大陽台要價230萬　網熱議：比起脫手更難下手

初瓦「搖搖奶凍貓」贈送活動1／31截止　王品：已發出300份

2024亞洲8國最新入境政策攻略！日本VJW二維碼剩1個　泰國免簽到5月

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

諾魯總統宣布與台斷交　承認中國

諾魯曾經全球最有錢　卻窮到瀕臨破產

秘魯外星人屍體　法醫證實是合成

日本「綠色火球」從天而降　爆炸聲影片曝

烏2女毒殺46俄兵　被抓捕反殺3特工

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

救護車輾過坑洞一陣猛晃　死者活過來

快訊／諾魯政府最新聲明曝光

丹麥女王退位　王儲繼位丹麥國王

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

BBC封柯文哲：撼動台灣政壇的黑馬

視訊會議發現中3千多萬　男痛苦：表情好難忍

德12年來首次賀台選舉　凸顯對台政策轉變

哈瑪斯公布人質影片　驚見以中混血女大生

更多熱門

相關新聞

AI股大選後首日開盤小漲走勢　仁寶漲2%最強勁

AI股大選後首日開盤小漲走勢　仁寶漲2%最強勁

AI股在大選後首日開盤呈現小漲走勢，其中又以本周有尾牙登揚的仁寶漲勢較大，開盤最高來到36.6元，上漲1元或逾2%；華碩、宏碁及緯創則有逾1%的漲幅緊跟在後。

AI太夯！輝達、世芯股價創高　法人：半導體ETF股價成長空間大

AI太夯！輝達、世芯股價創高　法人：半導體ETF股價成長空間大

賓士發表新世代MB.OS作業系統

賓士發表新世代MB.OS作業系統

微軟「超越蘋果」成為全球最有價值公司

微軟「超越蘋果」成為全球最有價值公司

輝達連4天創高　台系AI股開盤陷入整理

輝達連4天創高　台系AI股開盤陷入整理

關鍵字：

AI工作崗位招聘職場IMF

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

NONO受害者再＋4！

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

即／爸陪1月女嬰臥室睡覺　醒來驚見她嗆奶亡

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面