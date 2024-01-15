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抗議違憲惡法票數高　王家貞：感謝台南市第五選區鄉親支持

▲國民黨台南市議員王家貞，在選後發表聲明，感謝台南市第五選區鄉親，投出歷史性驚人的抗議「違憲惡法票」。（圖／記者林東良翻攝）

▲國民黨台南市議員王家貞，在選後發表聲明，感謝台南市第五選區鄉親，投出歷史性驚人的抗議「違憲惡法票」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

因新修選罷法導致不能參選立委的國民黨台南市議員王家貞，在選後發表聲明，感謝台南市第五選區鄉親，投出歷史性驚人的抗議「違憲惡法票」！包括27197張廢票，以及投給另外一位候選人的38695張轉移票，一共投出65892票，讓人歎為觀止！

王家貞指出，民進黨的候選人在幾乎僅有1人獨自參選的情形下，竟然只得到6成5的選票！該候選人登記當天高呼要拿下8成選票的口號，也成為最諷刺的永恆畫面！台南人對貪腐政黨的觀感，清清楚楚地呈現在這些抗議選票中。台南鄉親對抗貪腐強權的壓迫，已經創造了一項新的歷史紀錄。

王家貞說，第五選區立委選票「領票不蓋票」的呼籲與請託，並不是她個人的決定，是與黨部權衡得失後的共同決定。這個呼籲在她透過大量文宣簡訊及電話傳播出去後，王家貞接到很多相當一致的反應，都是擔心民進黨會在空白票上作票。事實證明選民自主地做了廢票及轉移票兼而有之的聰明選擇，而轉移票大於廢票上萬張，更是強烈證明鄉親因擔心民進黨極可能作票，所以寧可投出另一種廢票形式「轉移票」，以表達抗議。

王家議員總結表示，這一個半月被民進黨違憲惡法打壓以來，她真的要謝謝鄉親對她的信心、給她的溫暖，更要感謝鄉親用大量的抗議票，表達內心對違憲惡法的不滿！王家貞表示，她不會因此懷憂喪志、自怨自艾，未來必將繼續更加善盡民意代表的職責，強力監督、認真服務，繼續以下架貪腐政黨為終身職志！

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