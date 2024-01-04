「包租侯」看板台南上架　綠委酸：侯友宜這下無法「查水表」了吧？

▲林俊憲在台南掛上包租侯看板。（圖／林俊憲辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市議員黃淑君日前掛上一面「包租侯」看板諷刺國民黨總統候選人侯友宜，屋主馬上被警察局關心，引發輿論譁然。而因競選對手參選資格出包、變成「類同額競選」的民進黨現任立委林俊憲則在台南掛起「包租侯」看板，他表示，侯友宜這下無法「查水表」了吧？但這個選區畢竟沒有國民黨候選人了，「多讓你的臉出現，對你也是好事，不用客氣。」

黃淑君日前掛上一面署名民主進步黨的看板，諷刺「包租侯」、「擁有103間套房一年從學生身上狠賺（依合約）2000萬，租金每坪比101大樓還貴」，不過，屋主馬上收到警察局的關心，引發黃斥責，警察局為何可以無故查詢人民個資？侯友宜不要把新北市府當競總，新北市警察局當警總。

林俊憲指出，新北市掛起「包租侯」看板後，短短幾小時，屋主就被警察上門查水表，這一定是侯友宜表達他「關心市民」的一種手段吧，真令人暖心。雖然侯友宜現在不管市政，市民還是得注意，「老大哥會一直盯著你，盯得你心裡發寒，隨時準備壓制任何不利他的言論，讓大家知道誰才是新北的老大。」

林俊憲表示，新北不給掛，那就在台南掛。正好自己也在陸續改看板，前陣子先上了幾面「搶救王義川」，現在開始掛「包租侯」，感謝蔡筱薇、周嘉韋議員一起提供看板位置。

林俊憲表示，也請侯友宜千萬不要不開心，畢竟這個選區現在沒有國民黨的立委候選人了，「多讓你的臉出現，對你來說也是好事，這不正是雙贏嗎？不用客氣。」