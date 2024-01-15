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今年「機票價格也下不來」虎航董座曝苦衷！邀內田理央代言吸客

▲▼虎航董事長陳漢銘。（圖／記者李宜秦攝）

▲虎航董事長陳漢銘。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航今日舉辦年終餐敘，董事長陳漢銘談及今年機票價格，他表示，由於各項成本持續上漲，如外站地面代理費用漲四成，人事成本受調薪等影響也上漲，因此機票實在是「下不來」，另為了拓展日客來台，虎航邀請內田理央擔任代言人，下月機上餐還將與日客最愛的三明治品牌「洪瑞珍」合作。

陳漢銘表示，截至今年，虎航航機從11架增加至15架，各航線增加情況分別為日本從13條變19條、韓國從4條變5條、泰國從1條變2條，另新闢越南峴港，今年中再增飛香港航點，現有人力剛好滿足15架航機的需求，未來仍有機會持續招募。

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陳漢銘坦言，外站地面代理服務費漲四成，疫情至今人力增加，加上調薪，人力成本也因此上漲，另外還有油價是一大變數，因此票價下不來，是成本所致，不是航空公司藉此牟取暴利。

陳漢銘表示，明日將首航福島以外，同時也在評估其他新航點，包括日本鳥取、鳥根、靜岡、大分、宮崎；東南亞有越南海防、柬埔寨吳哥窟；港澳大陸有天津、無錫、張家界、福州、廈門，今年中開航的香港也可串聯港澳。

▲▼虎航董事長陳漢銘。（圖／記者李宜秦攝）

▲陳漢銘（中）宣布，虎航邀請內田理央擔任代言人，藉此吸引日本旅客。（圖／記者李宜秦攝）

陳漢銘指出，虎航是飛行日本最多航線的國籍航空，目前飛行19個城市，虎航積極拓展日客來台，如與岡山、高知、茨城、福島等地方的路面電車、巴士廣告合作；推出日客新辦護照抽台虎會員點數的聚粉活動；與日本樂天集團合作，除信用卡外，並於樂天旅遊推出多樣行程。

在前陣子日本石川地震造成嚴重災情時，虎航1/5載運六箱支援物資赴日，陳漢銘表示，符合台虎溫暖、真誠的企業形象，支援物資其中的毛毯將於下個月於機上限量推出。

另外，日本旅客最愛的台灣味，也將於下個月在飛機上登場，陳漢銘宣布，下月將與知名三明治品牌「洪瑞珍」合作，推出機上餐點。同時今日上線AFTEE先享後付的支付方式，是國籍航空首家導入BNLP的航空業者。

為了讓日本旅客更了解虎航，虎航規劃十年以來最重大、最高金額的海外推廣行銷投資，邀請日本經紀公司，選定廣告代理商及高人氣明星代言，陳漢銘表示，虎航邀請內田理央作為代言人，希望能藉此吸引更多日本年輕旅客。

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