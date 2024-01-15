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社會 社會焦點 保障人權

快訊／大選底定183高階警官調動　方仰寧接警專校長

▲方仰寧、張樹德；張國雄。（圖／記者張君豪翻攝）

方仰寧出任警專校長。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台灣總統副總統大選13日完成投票，全國警界在1月16日將會有一批高階警官退休潮，警政署1月初順勢調整183名3線1星以上高階警官人事命令，15日下午3時正式發布，包含警政署、刑事局、縣市警局、保安警察總隊等，這波人事調令將於17日上午完成交接報到。其中位階最高的包含警專校長及警政委員職缺，除了嘉義縣局長今年7月屆退未調整職位外，其餘全國15縣市局長均有調整。

其中新竹縣局長將由航警局副局長宣介慈接任，也是本波調動中唯一一位縣市警察局女性局長，本來屬警界明日之星的警政委員方仰寧，因在台南市警局長任內爆發全國矚目的台南88槍槍擊案，2023年1月台南市警局秘書室主任莊武能涉嫌在新竹對某民代恐嚇取財遭送辦，當時方仰寧黯然自請處分，被轉調回署任警政委員，這次高階警官人令，方被調任警專校長。

警政署指出，為兼顧選前地方治安情況，部分原本要升任警政委員的局長也趁這波人事作業一併調整，包含基隆市警局長張樹德、彰化縣警局長張國雄升任警政署警政委員。

另外刑事局副局長職位也面臨大換血，包含現任副局長邱紹周、陳明君獲派新竹市、彰化縣警局長，新任刑事局長將由新竹縣警察局長林信雄、嘉義市警察局長陳炯旭接任，刑事局主秘職缺將由原刑事局外勤隊出身、現任台南市刑大大隊長林宏昇接任。

這次全國高階警察調動幅度很大，加上作業時間與總統副總統、立法委員大選投開票作業重疊，而且調動幅度遍及全國15縣市警察局長，警政署長黃明昭在視察全台選舉查賄制暴公務行程，兼顧與各縣市地方首長、中央溝通警職調整事宜，不辱使命順利在投開票前夕完成這波高階警察官人事調整。

警政署1月15日高階警察官人令完整名單如下：

1、警政署警監一階警政委員方仰寧調任臺灣警察專科學校校長
2、基隆市警察局局長張樹德陞任警政署警政委員
3、彰化縣警察局局長張國雄陞任警政署警政委員
4、警政署保安警察第七總隊總隊長翁群能調任基隆市警察局局長
5、警政署刑事警察局副局長陳明君調任彰化縣警察局局長
6、臺南市政府警察局副局長李安淳調任警政署保安警察第六總隊總隊長
7、警政署保安警察第六總隊總隊長吳敬田調任警政署保安警察第七總隊總隊長
8、臺南市政府警察局督察長周煥興調任臺北市政府警察局副局長
9、臺北市政府警察局主任秘書張淑芳調任桃園市政府警察局副局長
10、桃園市政府警察局主任秘書黃永志調任臺中市政府警察局副局長
11、臺中市政府警察局督察長郭士傑調任臺中市政府警察局副局長
12、新北市政府警察局督察長王文澤調任臺南市政府警察局副局長
13、臺南市政府警察局主任秘書鄭榮崑調任臺南市政府警察局副局長
14、新北市政府警察局主任秘書林新晃調任高雄市政府警察局副局長
15、高雄市政府警察局主任秘書陳宗能調任高雄市政府警察局副局長
16、高雄市政府警察局督察長林富助調任臺灣警察專科學校教育長
17、新竹縣政府警察局局長林信雄調任警政署刑事警察局副局長
18、嘉義市政府警察局局長陳炯旭調任警政署刑事警察局副局長
19、南投縣政府警察局局長黃勝源調任臺北市政府警察局主任秘書
20、臺東縣警察局局長陳錦坤調任臺北市政府警察局督察長
21、新竹市警察局局長張素菱調任新北市政府警察局主任秘書
22、雲林縣警察局局長林故廷調任新北市政府警察局督察長
23、連江縣警察局局長張隆興調任桃園市政府警察局主任秘書
24、花蓮縣警察局局長呂世明調任桃園市政府警察局督察長
25、金門縣警察局局長盧廷彰調任臺中市政府警察局主任秘書
26、澎湖縣政府警察局局長林逢泉調任臺中市政府警察局督察長
27、苗栗縣警察局局長莊勝雄調任臺南市政府警察局主任秘書
28、警政署行政組組長王森瑒調任臺南市政府警察局督察長
29、宜蘭縣政府警察局局長林武宏調任高雄市政府警察局主任秘書
30、屏東縣政府警察局局長蔡文峰調任高雄市政府警察局督察長
31、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長林宏昇陞任警政署刑事警察局主任秘書
32、警政署國際組組長張文瑞調任警政署航空警察局副局長
33、警政署保防組組長王順益調任警政署航空警察局副局長
34、警政署刑事警察局副局長邱紹洲調任新竹市警察局局長
35、桃園市政府警察局督察長沈炳信調任嘉義市政府警察局局長
36、警政署航空警察局副局長宣介慈調任新竹縣政府警察局局長
37、警政署警察通訊所所長陳世煌調任苗栗縣警察局局長
38、警政署交通組組長吳耀南調任南投縣政府警察局局長
39、警政署公共關係室主任李建民調任雲林縣警察局局長
40、警政署後勤組組長戴台捷調任屏東縣政府警察局局長
41、警政署保安警察第三總隊副總隊長侯東輝調任宜蘭縣政府警察局局長
42、警政署航空警察局副局長王旭昌調任花蓮縣警察局局長
43、警政署高雄港務警察總隊總隊長梁東山調任臺東縣警察局局長
44、警政署民防指揮管制所所長李名昌調任澎湖縣政府警察局局長
45、警政署臺中港務警察總隊總隊長陳錦文調任金門縣警察局局長
46、警政署保安警察第七總隊主任秘書蕭欽杰調任連江縣警察局局長
47、警政署花蓮港務警察總隊總隊長張則誠調任警政署行政組組長
48、警政署國際組副組長林妙齡調任警政署國際組組長
49、警政署保安警察第一總隊副總隊長劉振安調任警政署交通組組長
50、警政署保安警察第六總隊副總隊長張義昌調任警政署後勤組組長
51、警政署鐵路警察局副局長劉炯炫調任警政署保防組組長
52、警政署保安警察第六總隊主任秘書許頌嘉調任警政署公共關係室主任
53、桃園市政府警察局八德分局分局長林樹國陞任警政署資訊室主任
54、警政署刑事警察局主任秘書蔡燕明調任警政署臺中港務警察總隊總隊長
55、臺南市政府警察局警政監洪頂力調任警政署高雄港務警察總隊總隊長
56、警政署保安警察第五總隊主任秘書古瑞麟調任警政署花蓮港務警察總隊總隊長
57、警政署保防組副組長孫成儒調任警政署警察通訊所所長
58、警政署保安警察第四總隊主任秘書陳世寶調任警政署民防指揮管制所所長
59、警政署行政組副組長陳保安調任警政署鐵路警察局副局長
60、警政署保安警察第一總隊主任秘書許芳毅調任警政署保安警察第一總隊副總隊長
61、警政署保安警察第二總隊主任秘書黃富村調任警政署保安警察第二總隊副總隊長
62、警政署保安警察第三總隊主任秘書謝宗宏調任警政署保安警察第三總隊副總隊長
63、警政署鐵路警察局主任秘書蔡元戎調任警政署保安警察第四總隊副總隊長
64、警政署保安警察第四總隊副總隊長林志盛調任警政署保安警察第六總隊副總隊長
65、警政署警監督察陳源輝調任警政署鐵路警察局主任秘書
66、高雄市政府警察局警政監黃文哲調任警政署保安警察第一總隊主任秘書
67、警政署警監督察郭森永調任警政署保安警察第三總隊主任秘書
68、臺中市政府警察局警政監廖國政調任警政署保安警察第四總隊主任秘書
69、警政署交通組副組長陳文耀調任警政署保安警察第五總隊主任秘書
70、新北市政府警察局警政監陳永昌調任警政署保安警察第六總隊主任秘書
71、臺北市政府警察局警政監吳進宗調任警政署保安警察第七總隊主任秘書
72、警政署警監督察許明耀調任警政署行政組副組長
73、臺南市政府警察局永康分局分局長甘炎民陞任警政署國際組副組長
74、警政署警監督察黃益三調任警政署交通組副組長
75、警政署警監督察劉安杰調任警政署保防組副組長
76、警政署警監督察張永呈調任警政署專門委員
77、警政署警監督察馬中慧調任警政署專門委員
78、臺北市政府警察局大安分局分局長王寶章陞任警政署警監督察
79、新北市政府警察局三重分局分局長張國哲陞任警政署警監督察
80、新北市政府警察局新莊分局分局長周振安陞任警政署警監督察
81、新北市政府警察局蘆洲分局分局長林詮峰陞任警政署警監督察
82、新北市政府警察局永和分局分局長李崇偉陞任警政署警監督察
83、桃園市政府警察局蘆竹分局分局長陳清華陞任警政署警監督察
84、臺中市政府警察局第一分局分局長吳燕山陞任警政署警監督察
85、臺中市政府警察局第三分局分局長吳銘淵陞任警政署警監督察
86、臺中市政府警察局第六分局分局長賈立民陞任警政署警監督察
87、臺南市政府警察局第二分局分局長朱信憲陞任警政署警監督察
88、高雄市政府警察局苓雅分局分局長王世芳陞任警政署警監督察
89、宜蘭縣政府警察局副局長洪本華陞任警政署警監督察
90、南投縣政府警察局副局長范振煥陞任警政署警監督察
91、警政署保安組科長馬新民陞任警政署警監督察
92、警政署保安組科長孫鍾傑陞任警政署警監督察
93、警政署行政組科長賴憲輝陞任警政署警監督察
94、臺北市政府警察局大同分局分局長吳在堂陞任臺北市政府警察局警政監
95、警政署警監督察梁仁輝調任新北市政府警察局警政監
96、新北市政府警察局中和分局分局長陳忠龍陞任新北市政府警察局警政監
97、桃園市政府警察局桃園分局分局長洪志朋陞任桃園市政府警察局警政監
98、警政署警監督察莊耿宗調任臺中市政府警察局警政監
99、臺南市政府警察局第一分局分局長歐祖明陞任臺南市政府警察局警政監
100、警政署警監督察蔡清龍調任高雄市政府警察局警政監
101、高雄市政府警察局新興分局分局長陳志榮陞任高雄市政府警察局警政監
102、臺南市政府警察局第六分局分局長許敏能陞任刑事警察局簡任技正兼生物科科長
103、臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長林明佐陞任警政署刑事警察局警政監
104、臺北市政府警察局內湖分局分局長涂國卿調任臺北市政府警察局大同分局分局長
105、新北市政府警察局訓練科科長蕭惠珠調任臺北市政府警察局內湖分局分局長
106、臺北市政府警察局士林分局分局長黃水願調任臺北市政府警察局大安分局分局長
107、臺北市政府警察局南港分局分局長王炳睿調任臺北市政府警察局士林分局分局長
108、臺北市政府警察局公共關係室主任張耀仁調任臺北市政府警察局南港分局分局長
109、臺北市政府警察局文山第二分局分局長陳瑞基調任臺北市政府警察局北投分局分局長
110、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長李紹榆調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長
111、臺北市政府警察局秘書室主任張玲堅調任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長
112、新北市政府警察局板橋分局分局長黃南山調任新北市政府警察局三重分局分局長
113、臺南市政府警察局第五分局分局長陳宇桓調任新北市政府警察局板橋分局分局長
114、新北市政府警察局海山分局分局長王鴻儒調任新北市政府警察局新莊分局分局長
115、新北市政府警察局淡水分局分局長陳保緒調任新北市政府警察局海山分局分局長
116、新北市政府警察局公共關係室主任彭正中調任新北市政府警察局淡水分局分局長
117、新北市政府警察局樹林分局分局長趙家輝調任新北市政府警察局中和分局分局長
118、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長林國民調任新北市政府警察局樹林分局分局長
119、新北市政府警察局督察徐俊生調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長
120、新北市政府警察局林口分局分局長詹志文調任新北市政府警察局蘆洲分局分局長
121、新北市政府警察局金山分局分局長蔣叔君調任新北市政府警察局林口分局分局長
122、臺北市政府警察局北投分局分局長沈明義調任新北市政府警察局金山分局分局長
123、新北市政府警察局瑞芳分局分局長王耀輝調任新北市政府警察局永和分局分局長
124、臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長陳建龍調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長
125、桃園市政府警察局平鎮分局分局長吳明彥調任桃園市政府警察局桃園分局分局長
126、桃園市政府警察局大溪分局分局長徐坤隆調任桃園市政府警察局平鎮分局分局長
127、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長吳傳銘調任桃園市政府警察局大溪分局分局長
128、桃園市政府警察局保安科科長李維振調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長
129、桃園市政府警察局大園分局分局長王鉉仁調任桃園市政府警察局八德分局分局長
130、臺南市政府警察局新化分局分局長王智民調任桃園市政府警察局大園分局分局長
131、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長林鼎泰調任桃園市政府警察局蘆竹分局分局長
132、桃園市政府警察局公共關係室主任鄭文銘調任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長
133、刑事警察局偵查科科長鄺慶泰調任桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長
134、臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長鍾承志調任臺中市政府警察局第一分局分局長
135、臺中市政府警察局督察劉明興調任臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長
136、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長謝有筆調任臺中市政府警察局第三分局分局長
137、臺中市政府警察局第五分局分局長陳松寅調任臺中市政府警察局第六分局分局長
138、臺中市政府警察局豐原分局分局長劉其賢調任臺中市政府警察局第五分局分局長
139、臺中市政府警察局東勢分局分局長林大為調任臺中市政府警察局豐原分局分局長
140、臺中市政府警察局和平分局分局長林中興調任臺中市政府警察局東勢分局分局長
141、臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長沈能成調任臺中市政府警察局和平分局分局長
142、臺中市政府警察局人事室主任施永昭調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長
143、刑事警察局偵查第二大隊大隊長李明道調任臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長
144、臺南市政府警察局歸仁分局分局長邱顯良調任臺南市政府警察局永康分局分局長
145、臺南市政府警察局新營分局分局長顏勤峰調任臺南市政府警察局歸仁分局分局長
146、臺南市政府警察局佳里分局分局長蘇政敏調任臺南市政府警察局新營分局分局長
147、臺南市政府警察局學甲分局分局長劉全福調任臺南市政府警察局佳里分局分局長
148、刑事警察局偵查第六大隊大隊長廖水池調任臺南市政府警察局學甲分局分局長
149、臺南市政府警察局第四分局分局長王子雄調任臺南市政府警察局第一分局分局長
150、臺南市政府警察局玉井分局分局長曹儒林調任臺南市政府警察局第四分局分局長
151、航空警察局臺北分局分局長陳添新調任臺南市政府警察局玉井分局分局長
152、臺南市政府警察局第三分局分局長劉怡宗調任臺南市政府警察局第二分局分局長
153、臺南市政府警察局善化分局分局長張沛銘調任臺南市政府警察局第三分局分局長
154、臺南市政府警察局保安科科長陳俊凱調任臺南市政府警察局善化分局分局長
155、臺南市政府警察局白河分局分局長洪宏榮調任臺南市政府警察局第五分局分局長
156、臺中市政府警察局勤務指揮中心主任顏榮泰調任臺南市政府警察局白河分局分局長
157、臺南市政府警察局麻豆分局分局長林獻力調任臺南市政府警察局第六分局分局長
158、臺南市政府警察局防治科科長章振國調任臺南市政府警察局麻豆分局分局長
159、警政署行政組科長蘇有義調任臺南市政府警察局新化分局分局長
160、刑事警察局偵查第三大隊大隊長張文源調任臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長
161、高雄市政府警察局鳳山分局分局長蔡鴻謀調任高雄市政府警察局苓雅分局分局長
162、高雄市政府警察局岡山分局分局長陳柏彰調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長
163、高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長張偉中調任高雄市政府警察局岡山分局分局長
164、高雄市政府警察局公共關係室主任黃元民調任高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長
165、高雄市政府警察局仁武分局分局長張泰賓調任高雄市政府警察局新興分局分局長
166、高雄市政府警察局林園分局分局長林俊賢調任高雄市政府警察局仁武分局分局長
167、刑事警察局偵查第八大隊大隊長李宏倫調任高雄市政府警察局林園分局分局長
168、高雄市政府警察局三民第一分局分局長蕭正松調任高雄市政府警察局左營分局分局長
169、高雄市政府警察局小港分局分局長謝承甫調任高雄市政府警察局三民第一分局分局長
170、刑事警察局電信偵查大隊大隊長徐釗斌調任高雄市政府警察局小港分局分局長
171、高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長吳信宏調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長
172、高雄市政府警察局人事室主任張竣毓調任高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長
173、雲林縣警察局副局長江麗芬調任基隆市警察局副局長
174、花蓮縣警察局副局長涂文秀調任新竹市警察局副局長
175、新竹市警察局副局長傅孟煒調任新竹縣政府警察局副局長
176、澎湖縣政府警察局副局長陳吉政調任南投縣政府警察局副局長
177、嘉義縣警察局副局長詹登燦調任雲林縣警察局副局長
178、屏東縣政府警察局副局長林英仁調任嘉義縣警察局副局長
179、臺東縣警察局副局長林宏輝調任屏東縣政府警察局副局長
180、新竹縣政府警察局副局長潘志成調任宜蘭縣政府警察局副局長
181、基隆市警察局副局長林建佑調任花蓮縣警察局副局長
182、高雄市政府警察局左營分局分局長邵明仁調任臺東縣警察局副局長
183、警政署交通組科長薛錦孟調任澎湖縣政府警察局副局長





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2024年台灣第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉從13日8時開始進行投票，下午4點完成投票作業，根據警政署統計：全台總共發生3件干擾投票，攜出、撕毀選票、亮票共17件，拍攝選票及攜帶使用手機、攝影器材共49件，選舉當天違法從事競選活動共13件，其他在投開票所的違法案件共9件，總計共91件違反《選罷法》事件。

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關鍵字：

警政署高階警察官人事命令

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