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社會 社會焦點 保障人權

嚴打人頭戶！洗錢新法明年上路：限額轉帳+禁網銀+拒開新戶

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

政府機關與金融業者目前極力防堵人頭帳戶犯罪管道，警方指出：依法執行金融限制措施，民眾切勿觸法以免影響權益。刑事局表示，《洗錢防制法》15-2條6項規定「帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」將施行上路，該辦法規定，「如無故提供帳戶帳號予他人使用，提供者不僅會被警察機關裁處告誡，其名下金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號，均將一併遭到限制使用」，期透過金融限制措施，積極防制利用人頭帳戶犯罪。

警方進一步說明：「提供人頭帳戶者」係違反《洗錢防制法》15-2「無故交付帳戶帳號罪」，警察機關將對其裁處行政告誡處分，如屬「期約或收受對價」、「交付提供之帳合計3個以上」或「經告誡後5年內再犯者」等情形將移送刑事處罰。

除了依法論處外，台灣金融業者也將對受告誡處分人之上述3種帳戶帳號同步限制，金融機關的行政處分限制包含「限制每日轉帳提領上限、禁止使用網路銀行、得拒絕臨櫃交易或拒絕新開戶」等相關措施；限制期間為告誡日起算5年。

為落實上述規定，有效遏止人頭帳戶詐騙犯罪鏈，警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制，而辦法預計於2024年第1季前施行，屆時金融業者將依法對人頭帳戶執行相關金融限制措施，勢能有效阻絕詐騙犯罪集團之金流管道。

警政署呼籲，切勿任意將自己或他人帳戶帳號交給來路不明人士，以免不慎觸法遭到金融限制，影響自身金融相關權益而得不償失；警政署將持續要求各警察機關，依法落實執行相關行政裁處及刑事執法工作，以防堵人頭帳戶遭犯罪使用，防制詐騙案件發生，並配合行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版之工作重點，全力掃蕩詐欺及洗錢犯罪集團，以維社會治安。

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