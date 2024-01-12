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四期教育成佛有你／老天爺什麼時候帶走我？　遇佛重生

文／李姝慧

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【初轉之法】銅獎　李姝慧　作品：老天爺到底什麼時候要帶走我？

從小到大我是一個極力尋求死亡的人，人生太苦了，我找不到一點活著的意義！這是學佛之前的我。

談起我與無我之道的因緣是在2017年山海行者的課程中，了知世間因果種種打擊我的內心，「放下執著」談何容易，但卻也是引導我深入佛法的第一把鑰匙。

我從沒想過自己會學佛，未學佛前的我，尋死的念頭三天兩頭成千上萬的湧出，無時無刻，一不順心就會詛咒自己詛咒他人，我曾遍滿鮮血的躺地試問：「老天爺啊！你到底什麼時候要帶我走？」是我多次痛苦內心的怒吼，我曾從煙霧瀰漫的房間到冰冷的急診試問：「我怎麼還在？」，甚至是在學佛後，無意識地醒來試問：「我怎麼又犯了？」，對一個憤世嫉俗的人來說，一時半刻要接受自己生命不完美的真相，容易嗎？我處在一個不幸福的家庭，造就我叛逆不服輸的性格，非常怨恨憂鬱，自小童言童語的我思索著，這扇窗跳出去會死嗎？我能解脫嗎？

多年以後我才明白，真正的解脫是我了知佛法，了知因果，並接受、學習、放下，我非常感恩我還活著，我開始害怕輪迴。依稀記得曾在一堂佛學課程中，聽法師講述自己與心道師父的對談，心道師父問法師說：你覺得什麼樣子的人最苦？法師始終不知道答案，心道師父後來說：念頭不正的人最苦，其實心道師父是在教導我們每一個念頭都是如此重要，而後我開始檢視自己很微細升起的念頭，當然那想死的記憶體還是會偶爾升起，但比起過往，我更懂得覺知，並馬上轉念，也開始培養慈悲心，從一個凶神惡煞的臉忌妒他人的心，到一心希望在佛法中尋求出離並開始實踐，不求自己為安樂，但願眾生得離苦的精神，以親身經歷重返大學就讀去接引更多人學佛。

六年後，於2023年山海行者的願力之夜我很榮幸成為在台上被受訪的人，分享自身學佛的經驗且感動更多正在開啟這第一把鑰匙的人，結束後，學員深深的擁抱我，那淚汪汪的眼神並說著：我和你一樣。令人最感動的是從大學接引八位同學學佛，每一個都皈依了，其中一位他哭著說：「我都放棄我自己的人生了，謝謝你沒有放棄我，還帶我來學佛。」這讓我覺得苦過來的一切都值得了。如果我是一盞燈，我希望我可以照耀更多人，找到自己心中的明燈。促使我想學佛出離的動機是來自原生家庭，而我也正用著這股精神，正慢慢的改變我原生家庭，最欣慰的是家人說：能感覺到從我學佛以後家裡真的不一樣了。

學佛開始轉念轉運，貴人慢慢出現的時候，我也深刻了解，苦是我的老師，所有念頭的生滅，都來自於我自己的貪嗔癡以及源源不絕的慾望，當我學習苦集滅道，我用著八正道的念頭過生活，我常在想「老天爺是不是開始暗戀我？」活著真好、學佛真好。

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

▲2023年報名山海行者，收穫滿滿。

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

▲李姝慧參加短期出家。

 
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