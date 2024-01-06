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品德翻轉命運　靈鷲山普仁獎頒獎彰顯生命力量

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲新北C區今年選拔除66位品德優良的普仁小太陽。（靈鷲山佛教教團提供）

生命因相同而和諧，因相異而美麗！靈鷲山開山住持長期致力生命和平教育，2001年創立世界宗教博物館，2003年創辦普仁獎獎助國中、小具備優良品德、勇敢突破生命逆境的學子。1月6日，新北C區首次在宗博館舉辦頒獎典禮，66位脫穎而出的普仁小太陽開心參觀宗博館，體驗生命感恩之旅，別具意義。

「品德之星」劉展麟 夢想成為漫畫小說家

清水國小6年級劉展麟和達觀國中7年級楊宏勝2位小太陽，代表上台分享生命故事。單親家庭的展麟成績優異、熱情開朗，和媽媽、哥哥借住親友家，體恤以網拍為生的媽媽收入不豐，積極自學英文，在圖書館借閱書籍量曾高達50冊，更是班上團隊合作的「品德之星」，也是班上的模範生，獲頒普仁獎實至名歸。夢想是成為漫畫小說家，獎學金想報名學游泳，因為可以救溺水的人。

楊宏勝語文能力強　常擔任活動主持人

宏勝家中經濟依靠爺爺在餐廳打工，家事全靠年事已高的奶奶幫忙。認真好學的宏勝每天都是第一個到班上的學生，口才很好、反應舉一反三，協助同學課業不藏私，英文、國文能力頂尖，代表學校參加英語讀者劇場，且在各國小活動擔任主持人。宏勝說，感恩過著窘困日子的奶奶，很努力度過一次次困境，讓他安穩學習，是他最敬佩和學習的人。

宗博館深耕宗教交流、藝術文化、生命教育

品德教育從小札根！顯月法師恭喜66位普仁小太陽，讚許他們以「口好、身好、意好」三好，以及「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德的共同特質，以順處逆、孝行友愛，在宗博館舉辦普仁獎特別有意義，宗博館有很豐富的生命教育教材。

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲世界宗教博物館基金會執行長顯月法師，讚許小太陽生命故事讓人動容。（靈鷲山佛教教團提供）

法師說，心道法師因為戰亂成為孤兒，體會唯有愛與和平才能共生，創建以「尊重、包容、博愛」為核心價值的宗博館，深耕「宗教交流、藝術文化、生命教育」領域，2003年創辦普仁獎、2020年籌建生和平大學，一生推動靈性生態、生命和平、愛地球的理念和志業不遺餘力。宗博館大廳兩根金色柱子分別寫著「愛是我們共同的真理」、「和平是永恆的渴望」，希望小太陽參觀後，複製愛與和平的基因，成為散播的種子，在世界各地散發芬芳。

宗博兒童館12月15日試營運，積極面對生命的小太陽進到博物館、走進兒童館，與兒童生命教育進行最直接的連結。世界宗教博物館館長馬幼娟表示，很多孩子都是第一次來，兒童館從兒童樂園式的展場，轉型成為以孩子為中心的場域，希望不管是都會或偏鄉孩子，生命遇到如洪水般的衝擊時，兒童館可以成為安撫他們身心、茁壯成長的力量，成為生命嶄新的庇護所，館長特別致贈「世界宗教和諧卡」，希望小太陽常常來體驗。

邱承宗督學代表教育局長張明文致詞，品德是可以跨國界帶著走的能力，要做一件讓世界更美好的事，期勉小太陽當一顆愛與慈悲的種子，不只自己發光發亮，更要照亮全世界。新北市C區監院寶林法師說，宗博館「華嚴世界—靈性生態館」，將圓形球體模擬為不同角度的地球，外部播放愛地球主題環場影片，堪稱後疫情時代的數位心靈禮物，希望啟發體驗的小太陽愛地球、愛和平的觀念。

現場也頒發「推動品德教育楷模」感謝狀給育林國中、龍埔國小、樹林高中，感謝連續6年推薦學生並獲獎；另頒獎感謝三峽國中、文山國中連續10年推薦學生參加普仁獎。

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲在世界宗教博館舉辦普仁頒獎，孩子們開心的參觀體驗生命感恩之旅。（靈鷲山佛教教團提供）

全部得獎名單詳見https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=16


 

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