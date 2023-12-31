靈鷲山聖山寺／疫情中的靈感與慈悲化身　藥師皂觀音皂

文／賴芃縈 編輯整理

2019年底新冠疫情發生，為安定人心，因為每月農曆初一 、十五皆有【藥師經】共修，在這段艱難時期，靈鷲山聖山寺以《消災延壽藥師佛》為概念，執事法師思考著如何結合志工力量和創新產品來服務社區。機緣巧合之下，他發現志工有做手工皂的概念，因而提出邀請志工們一同研發並協力製作手工皂的想法，不久聖山寺便推出了獨特創新的「藥師皂」。

「藥師守護皂」為了讓疫情期間的護持者能夠得到藥師佛的平安護佑，以佛足為造型，特別加入華嚴法會的佛水及藥師經唸誦中加持，讓信眾提供了一種新的精神慰藉方式，讓每一位使用者感受藥師佛的祝福和保護。

▲▼藥師皂和觀音皂是聖山寺聞虛法師和志工們最慈悲的心意。

隔年，靈鷲山大殿的「大悲心陀羅尼心牆」正式啟用。牆面和天花板上的觀音蓮花種子字，以其精緻莊嚴之美，為大殿增添了非凡的氣質。這一景象啟發了執事法師的靈感，他選擇將大殿天花板上的觀音種子字造型作為模型，並特別請求師父心道法師將加持物融入手工皂中，成為現在的「觀音皂」。

靈鷲山以《大悲心咒行法》為修學觀音法門的核心，心道法師本身也是受觀世音菩薩的感召出家，為了體現這一傳統，「觀音皂」特別設計為與師父袈裟相同的紅色，象徵著佛法的深厚與觀音的慈悲。

聖山寺的佛皂持續製作與流傳，其背後滋生了諸多動人心弦的故事。這些佛皂成為美麗傳說的載體。隨著每一塊佛皂的誕生，與之相關的人物編織出一幕幕感人的場景，佛皂反映了人與人之間的連結、共同的信念，以及對佛法深厚的敬仰，這也成為了聖山寺一段段珍貴記憶。

▲靈鷲山大殿的「大悲心陀羅尼心牆」，天花板上的觀音蓮花種子字十分莊嚴。

聖山寺地址：228新北市貢寮區東興街30之1號