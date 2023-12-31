　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

靈鷲山聖山寺／疫情中的靈感與慈悲化身　藥師皂觀音皂

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山聖山寺。（圖／記者賴賴攝）

2019年底新冠疫情發生，為安定人心，因為每月農曆初一 、十五皆有【藥師經】共修，在這段艱難時期，靈鷲山聖山寺以《消災延壽藥師佛》為概念，執事法師思考著如何結合志工力量和創新產品來服務社區。機緣巧合之下，他發現志工有做手工皂的概念，因而提出邀請志工們一同研發並協力製作手工皂的想法，不久聖山寺便推出了獨特創新的「藥師皂」。

「藥師守護皂」為了讓疫情期間的護持者能夠得到藥師佛的平安護佑，以佛足為造型，特別加入華嚴法會的佛水及藥師經唸誦中加持，讓信眾提供了一種新的精神慰藉方式，讓每一位使用者感受藥師佛的祝福和保護。

▲▼ 靈鷲山聖山寺。（圖／記者賴賴攝）

▲▼藥師皂和觀音皂是聖山寺聞虛法師和志工們最慈悲的心意。

▲▼ 靈鷲山聖山寺。（圖／記者賴賴攝）

隔年，靈鷲山大殿的「大悲心陀羅尼心牆」正式啟用。牆面和天花板上的觀音蓮花種子字，以其精緻莊嚴之美，為大殿增添了非凡的氣質。這一景象啟發了執事法師的靈感，他選擇將大殿天花板上的觀音種子字造型作為模型，並特別請求師父心道法師將加持物融入手工皂中，成為現在的「觀音皂」。

靈鷲山以《大悲心咒行法》為修學觀音法門的核心，心道法師本身也是受觀世音菩薩的感召出家，為了體現這一傳統，「觀音皂」特別設計為與師父袈裟相同的紅色，象徵著佛法的深厚與觀音的慈悲。

聖山寺的佛皂持續製作與流傳，其背後滋生了諸多動人心弦的故事。這些佛皂成為美麗傳說的載體。隨著每一塊佛皂的誕生，與之相關的人物編織出一幕幕感人的場景，佛皂反映了人與人之間的連結、共同的信念，以及對佛法深厚的敬仰，這也成為了聖山寺一段段珍貴記憶。

▲▼靈鷲山聖山寺。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山大殿的「大悲心陀羅尼心牆」，天花板上的觀音蓮花種子字十分莊嚴。

聖山寺地址：228新北市貢寮區東興街30之1號

 
ET快訊
詹皇關鍵3分被沒收　回看畫面怒了
出門跨年戴口罩　全台空品10處橘燈！一地飆到152
挖呀挖老師宣布當媽了！　「懷孕遭網暴」激動哭了
泰勒絲到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會
衛視頻道再見了！最後發文「感謝收看」　粉絲淚：我的童年
2024元旦新制　懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

靈鷲山聖山寺／疫情中的靈感與慈悲化身　藥師皂觀音皂

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

靈鷲山聖山寺／疫情中的靈感與慈悲化身　藥師皂觀音皂

汽機車駕照考驗常犯錯誤及注意事項　公路監理單位帶你看

嘉義區監理所駕訓班評鑑成績　國立嘉義高工附設、大台南獲特優

出遊團體照怎麼拍？5種超實用POSE　統一Dress Code怎麼拍都好看

提前放寒假！領航猿宣布與「塔克老師」分道揚鑣

韓網熱門／追星路上花了多少？學生粉平均每月1萬　網：不能算(╥﹏╥)

《進擊的巨人》快閃店豪華造景回顧10年！全新商品、巨人扭蛋機齊發

新北男腦溢血倒警所值班台　警衝百米求助消防分隊！急送醫救回

出國注意！威尼斯6月起「旅行團上限25人」　2024旺季加收費用

地位難撼動！　三多商圈連20年穩當「高雄地王」

台南做工行善團元旦連假完成第249戶　黃偉哲親自慰勞感謝

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

疫情中的靈感與慈悲化身藥師皂

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

夢到貓咪代表什麼意思呢？

數十輛巴黎鐵塔凱旋門下飆車對戰

過動衝動會自殘傷害的兒童誰收容

小生：3招判斷男人對妳超有意思

沒有一段感情禁得起懷疑與欺騙

10道你非吃不可的蝦料理(上)

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

Whereis足跡／由布院?湯布院?

7道超下飯的絞肉料理

更多熱門

相關新聞

冤獄平反需要一群義勇軍

冤獄平反需要一群義勇軍

影片改編自真實案件，講述在地方小邑的一個超市發生的搶劫致死案件，一個調查班長對案件中被指控為犯人的全羅道少年殺人事件展開重新調查的故事。[10]片中時間線設定在案件發生一年後的2000年和17年後的2016年，並在兩條時間線之間交叉敘事。資深刑警黃俊哲在2000年前往完州郡上任搜查班長，他接到「知道參禮國家超市案件的真兇」後展開了調查，在這過程中黃俊哲發現警察大學出身的精英刑警崔宇成是調查造假的中心人物，黃俊哲雖努力還原案件的真相，但被指責「陷害組織」，因此他被調往更惡劣的赴任地任職。17年後的2016年

嬷孫對峙爆火－學觀照得解

嬷孫對峙爆火－學觀照得解

故事主創結構開始發現胚變

故事主創結構開始發現胚變

超越娛樂的音樂經濟

超越娛樂的音樂經濟

時間花在哪成就就在哪　

時間花在哪成就就在哪　

關鍵字：

瘋電影賴賴靈鷲山聖山寺

讀者迴響

熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

快訊／《蝙蝠俠》男星湯姆威金森猝逝！「家中突斷氣」

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面