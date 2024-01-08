普遍仁慈之心創立普仁獎　靈鷲山嘉義頒獎以愛傳善

文／賴芃縈 編輯整理

▲嘉義選出40位品德優良的普仁小太陽，和生命中的貴人大合照。（靈鷲山佛教教團提供）



所有的偉大，都是每個微微的積累，當善心生起的時候，也就是世界改變的時候！靈鷲山普仁獎延續善與愛的循環，全台17區目前分區頒獎，嘉義中心7日頒獎給40位普仁小太陽。當家常存法師讚許小太陽雖然生命遭遇不同逆境，卻能保持「正面、積極、樂觀、愛心、願力」的良好品德與生活態度，展現生命中最寶貴的價值，用努力照亮自己，用能力照亮別人。



普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說：「善，是一切美好的開始，美好的品德，帶來尊貴的生命，把心打開，讓太陽照進來，心才會明明亮亮！」2003年，心道法師以「關心、愛心、慈悲心」的生命關懷理念創設普仁獎。21年來，全台17區累計獎助11903位學子。今年共有588所國中小、1407人報名甄選，最後1183位獲得殊榮，人數創歷年新高，具體實踐心道法師「普遍仁慈」的創立初衷。



三好五德小太陽照亮自己 閃耀別人



嘉義是地靈人傑的寶地，今年第18屆共有49件報名，經過嚴謹初選、複選審核和志工家訪，最後國小19位、國中21位，40位孩子脫穎而出，其中，崇文國小六年九班鄧羽彤和大業實驗國中八年四班蔡淑婷2人，榮獲入圍全國普仁獎殊榮。另頒發「推動品德教育楷模」感謝狀給嘉北國小，感謝連續3年推薦學生並獲獎。全部得獎名單詳見https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=16

7日的頒獎典禮貴賓雲集，包括：嘉義市長黃敏惠、民政處處長林家緯、教育處處長郭添財、嘉義縣政府教育處副處長顏廷育、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中、靈鷲山當家常存法師、嘉義中心監院寶曜法師、靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人和小太陽的家人、推薦師長，250人歡喜齊聚嘉義市政府，見證孩子人生榮耀、喜悅的時刻。

典禮在精忠國小20位同學非洲鼓隊和街舞活力表演中揭開序幕。「因為有您」感恩時段，40位小太陽和家人手牽手一起走紅毯，孩子心型字牌寫了滿滿的話，向家長和師長相擁表達感謝，場面感人。新年快到了，嘉義中心也準備紅包、腳踏車「摸彩送福氣」，希望人人同沾喜氣，福氣好運龍總來。

延續善與愛的循環 讓更多生命變得更好

以愛傳善！常存法師領眾一分禪後，恭喜勉勵40位獲獎的小太陽，對的事情值得期待，更值得重複做，進而轉成社會的正向價值，持續保持良善與努力，用太陽般的熱情與勇氣，延續善與愛的循環，讓更多生命變得更好。

法師說，普仁獎是師父的願力，也是傳承，它不只是獎學金，更藉由推薦報名、家訪、推廣品德、籌辦頒獎典禮表揚、後續關懷過程，發掘陪伴具備三好與五德的小太陽，讓他們的生命發光、發熱、發亮，可說是各界愛心的大串連，更是十方善信共同成就的慈善志業、美善品德能量匯聚的平台。

黃敏惠市長感動小太陽美好尊貴的品德，感恩靈鷲山長期致力公益慈善、關懷

地方，實踐心道法師推動的「靈性生態、生命和平」愛地球愛和平教育，21年前創辦普仁獎，以愛與溫暖幫助逆境中力爭上游、堅忍向上的孩子，市長說，校園安全很重要，每個孩子都是我們的希望，培養孩子美好的品德，形成社會安全網，網網相連，讓每個孩子的生命受到保護。

翻轉生命 感謝心道法師慈悲創辦普仁獎



入圍全國普仁獎的蔡淑婷和鄧羽彤上台分享生命成長故事。淑婷父母早逝，外公外婆陪伴他，參與生活中的所有事情，外婆因病去世後，他和外公相依為命至今，管教嚴格的外公很重視他的學習和交朋友，長大後想當警察，有穩定工作報答外公養育之恩。特別感謝心道法師慈悲創辦普仁獎、師長和評審委員、家訪志工的栽培和賞識，未來會認真讀書，讓能力變得更好回饋社會。



第2次得到普仁獎的羽彤，感恩爸媽無怨無悔的照顧，媽媽早出晚歸工資微薄，今年媽媽的手又受傷不能工作，不能做家事和煮飯，羽彤會幫忙煮麵和做家務，認真完成功課；放學後主動幫忙打掃教室，積極參加學校各種活動。未來會秉持普仁獎正面積極理念，努力樂觀生活，以一己之力照顧家人、幫助需要幫助的人。

嘉義中心監院寶曜法師說，有人在光明中注視著陰影，有人在陰影中眺望著光明。感恩孩子們的生命貴人，慧眼栽培、挖掘出普仁小太陽，讓這些無畏逆境的學子們翻轉生命，勇敢活出光彩，更讓善的連結和循環、愛的力量不斷地擴散。

▲靈鷲山當家常存法師致贈師父墨寶卷軸和感謝狀給嘉義市長黃敏惠。（靈鷲山佛教教團提供）

▲小太陽和家人手牽手一起走紅毯，場面感人。（靈鷲山佛教教團提供）