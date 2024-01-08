　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

普遍仁慈之心創立普仁獎　靈鷲山嘉義頒獎以愛傳善

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲嘉義選出40位品德優良的普仁小太陽，和生命中的貴人大合照。（靈鷲山佛教教團提供）

所有的偉大，都是每個微微的積累，當善心生起的時候，也就是世界改變的時候！靈鷲山普仁獎延續善與愛的循環，全台17區目前分區頒獎，嘉義中心7日頒獎給40位普仁小太陽。當家常存法師讚許小太陽雖然生命遭遇不同逆境，卻能保持「正面、積極、樂觀、愛心、願力」的良好品德與生活態度，展現生命中最寶貴的價值，用努力照亮自己，用能力照亮別人。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說：「善，是一切美好的開始，美好的品德，帶來尊貴的生命，把心打開，讓太陽照進來，心才會明明亮亮！」2003年，心道法師以「關心、愛心、慈悲心」的生命關懷理念創設普仁獎。21年來，全台17區累計獎助11903位學子。今年共有588所國中小、1407人報名甄選，最後1183位獲得殊榮，人數創歷年新高，具體實踐心道法師「普遍仁慈」的創立初衷。

三好五德小太陽照亮自己 閃耀別人

嘉義是地靈人傑的寶地，今年第18屆共有49件報名，經過嚴謹初選、複選審核和志工家訪，最後國小19位、國中21位，40位孩子脫穎而出，其中，崇文國小六年九班鄧羽彤和大業實驗國中八年四班蔡淑婷2人，榮獲入圍全國普仁獎殊榮。另頒發「推動品德教育楷模」感謝狀給嘉北國小，感謝連續3年推薦學生並獲獎。全部得獎名單詳見https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=16

7日的頒獎典禮貴賓雲集，包括：嘉義市長黃敏惠、民政處處長林家緯、教育處處長郭添財、嘉義縣政府教育處副處長顏廷育、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中、靈鷲山當家常存法師、嘉義中心監院寶曜法師、靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人和小太陽的家人、推薦師長，250人歡喜齊聚嘉義市政府，見證孩子人生榮耀、喜悅的時刻。

典禮在精忠國小20位同學非洲鼓隊和街舞活力表演中揭開序幕。「因為有您」感恩時段，40位小太陽和家人手牽手一起走紅毯，孩子心型字牌寫了滿滿的話，向家長和師長相擁表達感謝，場面感人。新年快到了，嘉義中心也準備紅包、腳踏車「摸彩送福氣」，希望人人同沾喜氣，福氣好運龍總來。

延續善與愛的循環 讓更多生命變得更好

以愛傳善！常存法師領眾一分禪後，恭喜勉勵40位獲獎的小太陽，對的事情值得期待，更值得重複做，進而轉成社會的正向價值，持續保持良善與努力，用太陽般的熱情與勇氣，延續善與愛的循環，讓更多生命變得更好。

法師說，普仁獎是師父的願力，也是傳承，它不只是獎學金，更藉由推薦報名、家訪、推廣品德、籌辦頒獎典禮表揚、後續關懷過程，發掘陪伴具備三好與五德的小太陽，讓他們的生命發光、發熱、發亮，可說是各界愛心的大串連，更是十方善信共同成就的慈善志業、美善品德能量匯聚的平台。

黃敏惠市長感動小太陽美好尊貴的品德，感恩靈鷲山長期致力公益慈善、關懷
地方，實踐心道法師推動的「靈性生態、生命和平」愛地球愛和平教育，21年前創辦普仁獎，以愛與溫暖幫助逆境中力爭上游、堅忍向上的孩子，市長說，校園安全很重要，每個孩子都是我們的希望，培養孩子美好的品德，形成社會安全網，網網相連，讓每個孩子的生命受到保護。

翻轉生命 感謝心道法師慈悲創辦普仁獎

入圍全國普仁獎的蔡淑婷和鄧羽彤上台分享生命成長故事。淑婷父母早逝，外公外婆陪伴他，參與生活中的所有事情，外婆因病去世後，他和外公相依為命至今，管教嚴格的外公很重視他的學習和交朋友，長大後想當警察，有穩定工作報答外公養育之恩。特別感謝心道法師慈悲創辦普仁獎、師長和評審委員、家訪志工的栽培和賞識，未來會認真讀書，讓能力變得更好回饋社會。

第2次得到普仁獎的羽彤，感恩爸媽無怨無悔的照顧，媽媽早出晚歸工資微薄，今年媽媽的手又受傷不能工作，不能做家事和煮飯，羽彤會幫忙煮麵和做家務，認真完成功課；放學後主動幫忙打掃教室，積極參加學校各種活動。未來會秉持普仁獎正面積極理念，努力樂觀生活，以一己之力照顧家人、幫助需要幫助的人。

嘉義中心監院寶曜法師說，有人在光明中注視著陰影，有人在陰影中眺望著光明。感恩孩子們的生命貴人，慧眼栽培、挖掘出普仁小太陽，讓這些無畏逆境的學子們翻轉生命，勇敢活出光彩，更讓善的連結和循環、愛的力量不斷地擴散。

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山當家常存法師致贈師父墨寶卷軸和感謝狀給嘉義市長黃敏惠。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲小太陽和家人手牽手一起走紅毯，場面感人。（靈鷲山佛教教團提供）

ET快訊
阿里山公路轎車「滑落之字形車道」　車內只有6歲童
國泰跨轉66次優惠沒了　用戶愣「被收15元手續費」
國中生遭割頸「院方急調百袋血」　血液基金會：輸6萬cc救不回
55歲袁惟仁成植物人2年　友：已經認不得人
快訊／新北檢證實收到羅致政不雅片鑑定報告　公開真偽需2條件
快訊／國3嚴重車禍8傷！　25歲男無呼吸心跳
《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」　表現炸鍋了
蔡尚樺主持3尾牙穿超辣！「解放超巨北半球」下身透視

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

普遍仁慈之心創立普仁獎　靈鷲山嘉義頒獎以愛傳善

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

普遍仁慈之心創立普仁獎　靈鷲山嘉義頒獎以愛傳善

果粉今年最期待新品是Vision Pro！　iPhone 16只排第4名

鄭元暢在巴黎為王心凌改行程！合體楊謹華打造催淚MV

阿公母湯喔！騎電動機車逆向闖國道1km　2車為閃他相撞

龍年12星座「福氣指數」排行出爐　處女座有望升職加薪

《超人》男星爆婚外情！妻子離奇神隱18天　公司切割：合約到期了

台積電漲7元收583　台股小漲54點來到17573點

力挺賴品妤！蕭美琴汐止啟程車掃　讚「她代表不怕辛苦戰士精神」

直銷女會員狂吃健康食品　中風險沒命...怒求償660萬判賠金額曝

阿里山公路轎車「滑落之字形車道」！駕駛失蹤　車內6歲童受傷送醫

國1台南段油罐車車頭撞爛變形！女駕駛受困1小時被救出送醫

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

左撇子看前須知／蜘蛛人驚奇再起

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

靈鷲山嘉義頒獎以愛傳千里

7道超下飯的絞肉料理

Whereis足跡／由布院?湯布院?

嚇死父母的無差別擄童殺人案

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

耗時八年的珍貴紀錄

超市火鍋肉片變出5道美味料理

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

更多熱門

相關新聞

靈鷲山普仁獎頒獎彰顯生命力量

靈鷲山普仁獎頒獎彰顯生命力量

生命因相同而和諧，因相異而美麗！靈鷲山開山住持長期致力生命和平教育，2001年創立世界宗教博物館，2003年創辦普仁獎獎助國中、小具備優良品德、勇敢突破生命逆境的學子。1月6日，新北C區首次在宗博館舉辦頒獎典禮，66位脫穎而出的普仁小太陽開心參觀宗博館，體驗生命感恩之旅，別具意義。

耗時八年的珍貴紀錄

耗時八年的珍貴紀錄

疫情中的靈感與慈悲化身藥師皂

疫情中的靈感與慈悲化身藥師皂

冤獄平反需要一群義勇軍

冤獄平反需要一群義勇軍

嬷孫對峙爆火－學觀照得解

嬷孫對峙爆火－學觀照得解

關鍵字：

瘋電影四期教育賴賴靈鷲山

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面