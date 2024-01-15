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iPhone 15太貴買下不去？　換手機選「這9款」高CP價格又香

外媒推薦其他款機型CP值也很高，不一定要買iPhone 15系列。（示意圖／美聯社）

▲外媒推薦其他款機型CP值也很高，不一定要買iPhone 15系列。（示意圖／美聯社）

圖文／CTWANT

2023年9月剛上市的iPhone 15系列相當受歡迎，但仍有些人卻因為價錢止步。就有外媒報導，若是對iPhone 15系列下不了手，另外還有其他9款高CP值的手機可以選擇，其中像是三星（Samsung）的Galaxy的S23系列就非常推薦。

根據「Android authority」報導，若是對最新款iPhone 15系列買不下手，可以選擇同品牌的iPhone 14系列，價格同時也相對便宜，即使已經上市一年多，但是與15系列或是安卓（Android）旗艦機比起來也都非常出色。

除了iPhone外，Google的Pixel 8也值得關注，雖然規格並沒有明顯優勢，但相機表現卻媲美iPhone 15系列，而且價格幾乎只需要iPhone 15的一半就可以放心入手，是個不錯的選擇，也值得消費者在換機時列入考慮。

還有三星Galaxy S23系列更是個好選擇，若要換Android系列的民眾不妨可以試試看，因為「Android authority」就指出，不管是硬體規格、螢幕、無線充電、相機還是防水功能都表現得非常亮眼，更重要的是價錢部分比起iPhone來得更加能被大眾接受。

報導指出，除了三星及Google系列外，還有另外6款機行可以列入考慮，包括iPhone SE 2022、Sony Xperia 1V、Sony Xperia 5V、Samsung Galaxy Z Flip 5、Samsung Galaxy Z Fold 5以及Google Pixel 7a都是值得參考的選項。

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