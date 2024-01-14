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救護車輾過坑洞「一陣猛晃」　孫子抬頭驚：病逝祖父活過來

▲▼馬路,坑洞,天坑,道路,柏油。（圖／CFP）

▲救護車輾過一處馬路坑洞，竟讓80歲患者「死而復生」。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

印度旁遮普省（Punjab）發生離奇事件，一名80歲老翁在醫院被宣告死亡，由救護車送回家鄉，途中駛過路面坑洞時一陣顛簸，隨後竟被陪伴在側的孫子發現，突然恢復生命跡象。

WION等外媒報導，80歲的布拉爾（Darshan Singh Brar）幾天前突然病倒，送醫治療後戴上呼吸器4天，11日上午宣告不治。他的遺體被送上救護車，準備載回100公里外、位於哈里亞納邦（Haryana）的家鄉，卻在途中「死而復生」。

當時救護車駛過坑洞，引發一陣晃動，孫子隨後發現祖父的手在動，他趕緊上前查看，又感覺到對方還有微弱心跳，趕緊通報醫護人員，要求救護車改道前往最近醫院，果然在那裡被證實仍有生命跡象。

布拉爾目前在羅瓦爾醫院（Rawal Hospital）加護病房治療，該院醫師內特拉帕爾（Dr Netrapal）表示，患者胸部感染導致呼吸困難，但還是有在呼吸，至於血壓與脈搏都很穩定，只是目前仍未脫離險境，「我們不知道另一間醫院出了什麼問題，可能是技術故障或其他原因。」

另一名孫子向新德里電視台表示，他們11日上午獲知噩耗後，已經號召親友齊聚一堂哀悼，甚至準備好火葬事宜。如今得知祖父還活著，簡直就是一場奇蹟，同時也希望祖父盡速康復。

 
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