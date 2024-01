怕搶不到監護權！　印度AI公司CEO「悶死4歲兒」 藏屍行李箱

記者葉睿涵/編譯

印度邦加羅爾(Bengaluru)一家人工智慧新創公司的執行長9日因涉嫌殺害4歲兒子,並試圖將屍體藏在行李箱毀滅證據而被捕。

綜合外媒報導,心智人工智慧實驗室(The Mindful AI Lab)執行長賽斯(Suchana Seth)6日與兒子一同入住果亞邦(Goa)一家酒店式公寓,不料賽斯8日晚間退房時,身邊卻不見兒子,引發飯店人員好奇。隨後,飯店清潔人員在她住過的房間發現血跡,於是飯店決定立即報警。

