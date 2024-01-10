怕搶不到監護權！　印度AI公司CEO「悶死4歲兒」 藏屍行李箱

AI startup CEO Suchana Seth arrested for murder of 4-year-old son after child’s remains found inside her luggage: reports https://t.co/SDIxg5nvqs pic.twitter.com/yrli8NZRev — New York Post (@nypost) January 10, 2024

記者葉睿涵／編譯

印度邦加羅爾（Bengaluru）一家人工智慧新創公司的執行長9日因涉嫌殺害4歲兒子，並試圖將屍體藏在行李箱毀滅證據而被捕。

綜合外媒報導，心智人工智慧實驗室（The Mindful AI Lab）執行長賽斯（Suchana Seth）6日與兒子一同入住果亞邦（Goa）一家酒店式公寓，不料賽斯8日晚間退房時，身邊卻不見兒子，引發飯店人員好奇。隨後，飯店清潔人員在她住過的房間發現血跡，於是飯店決定立即報警。

VIDEO | Suchana Seth, the CEO of a start-up company who has been arrested in Karnataka for allegedly killing her four-year-old son in #Goa, brought to Panaji by the police.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/XXyYAAm0ME — Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2024

警方接獲報案後，立刻要求賽斯返家乘坐的計程車將她載往最近的警察局，並在她的隨身行李箱內發現一具童屍。原來，賽斯在飯店的房間裡將兒子悶死後試圖輕生，才導致飯店毛巾上出現血跡。

賽斯告訴警方，她與丈夫關係疏遠，並正在辦理離婚，但她卻對爭取兒子的監護權感到不安，所以才做出殺害兒子的極端決定。目前警方將依印度刑法第302條（謀殺）和第201條（銷毀證據）對賽斯提出告訴，而這名39歲女子也在案發後被當地法院拘留6天。