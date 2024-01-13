好天氣+選情熱　2024大選桃園投票率約七成

▲2024大選桃園投票率約七成。（圖／記者楊淑媛攝）
記者楊淑媛／桃園報導
2024總統和立委大選，13日舉行投開票，因遇上好天氣，加上選情激烈，桃園選民投票熱絡。桃園市選委表示，迄15:30最後一次回報的桃園市投票率為6成7(67%)，初估桃園市投票率約七成。
桃園市選委會統計，桃園第16任總統副總統國內選舉人與返國行使選舉權人共計188萬2592名，比2020年大選多10萬名左右，投開票所也比上一屆增加142處。又，2020年總統副總統選舉桃園的投票率達74.42%。
▲2024大選桃園投票率約七成。（圖／記者楊淑媛攝）
記者楊淑媛／桃園報導
2024總統和立委大選，13日舉行投開票，因遇上好天氣，加上選情激烈，桃園選民投票熱絡。桃園市選委表示，迄15:30最後一次回報的桃園市投票率為6成7(67%)，初估桃園市投票率約七成。
桃園市選委會統計，桃園第16任總統副總統國內選舉人與返國行使選舉權人共計188萬2592名，比2020年大選多10萬名左右，投開票所也比上一屆增加142處。又，2020年總統副總統選舉桃園的投票率達74.42%。
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