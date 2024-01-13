好天氣+選情熱　2024大選桃園投票率約七成

出社會許久，許多人在投票日這天才重返以前所讀的學校，也意外看到許多熟面孔！一名網友笑稱，今天先是看到國中班導，接著又遇到2位國小同學，自嘲不管哪個時間去總會遇到故友。文章曝光後，網友也+1回應，「遇到第一任QQ」、「我遇到小學同學啦」、「約起來」。