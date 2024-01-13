北市投票違規15件！27歲女拍總統選票被抓包：首投想當紀念

▲總統大選投票結束，北市警局發15件違規事件。上圖為萬華區的違反選罷法案件。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

2024年總統大選13日登場，下午2時許，發生1名「首投族」女子在投開票所內拍攝選票，當場被選務人員制止，警方也在場檢視手機畫面，確定照片有拍到選票，立刻將人帶回派出所受理，至投票結束時，北市統計發生15件違反選罷法事件，其中以萬華區最多。

北市中山區龍江路15號朱崙里民活動中心，下午2時許1名27歲的唐姓女子在投票時，以手機拍攝總統候選人選票，當場被選務人員制止，選務人員也立刻通知警方到場處理。

警方到場後檢視唐女手機，確實發現手機裡面有總統候選人選票照片，隨即要求唐女立刻刪除照片，也認定違法《公職人員選舉罷免法》第65條第3項，唐女則表示，從來沒有投過票，第一次投票想紀念才會拍照。

▲總統大選投票結束，目前陸續進行開票，北市警局發15件違規事件。上圖為萬華區的違反選罷法案件。（圖／記者邱中岳翻攝）

《公職人員選舉罷免法》第65條第3項，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所。但已關閉電源之行動裝置，不在此限。

北市警局也執行「第16任總統副總統及第11屆立法委員」投開票所安全維護情形，各投開票所迄至16時止，共發生15件違法(規)事件，其中所內攜帶(使用)行動電話10件、撕毀選票4件、干擾投開票所1件。

其中以萬華分局轄區發生的6件居冠，其次則有松山3件、大安區2件，信義區2件、北投以及中山區則各1件。