投票時比出OK手勢疑踩紅線　蔡銘軒、游顥：配合採訪並非拉票

記者高堂堯／南投報導

總統立委大選投票作業僅剩最後一小時將封關開票，南投縣第二選區立委候選人暨國民黨縣議員游顥、第一選區立委蔡銘軒今天分別完成投票，卻都在投開票地點公開比出與2人競選號次相近的「OK」手勢，引發爭議，2人則都稱只是配合媒體採訪、否認以手勢拉票；南投縣選舉委員會表示，將進行相關情節審議，若認定有違《選罷法》都將開罰。

▲蔡銘軒投票時比出狀似自己競選號次的OK手勢。（圖／記者高堂堯攝）

蔡銘軒上午8點40分左右前往草屯鎮新豐社區活動中心投開票所，投票前受訪表示昨晚睡得很好，早起投票的心情既期待又緊張；不過他投完票準備走向出口時，卻一邊比出OK手勢，事後則解釋是因為當時投票前與媒體記者討論攝影角度和動作，投完票才比手勢想確認媒體是否已拍到畫面。

▲游顥投票時比出狀似自己競選號次的OK手勢。（圖／民眾提供）

游顥在上午8時就抵達竹山鎮延祥社區活動中心投開票所投票，表示昨天晚上沒甚麼睡，想說早一點來，8點開始就能投下自己的立委、總統和政黨3張選票，也對這次選舉結果感到「信心十足」；但他呼籲民眾趕快出來投票時，卻一邊比出OK手勢，事後則澄清是因為記者問他能否受訪，他才比OK、代表沒問題，願意受訪，若造成外界誤會和關心，他也說聲「不好意思」。

綠委蔡培慧今天投票時同樣對媒體鏡頭比出自己競選號次的手勢，南投縣選委會指出，《選罷法》第56條規定投票當日不得進行競選或助選活動，而前述3位候選人都在今天投票日被民眾目擊比出疑似自身競選號次的代表手勢，將以當時影照片畫面的拍攝時間、地點為依據，並請當事人陳述意見，經審議認定後若有違規，依法可處20萬至200萬元罰鍰。

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