快訊／王鴻薇自行宣布當選！成功連任　守住中山北松山藍營鐵票區

▲國民黨台北市第三選區立委候選人王鴻薇，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／綜合報導

第11屆立法委員選舉今（13）日投開票，台北市第三選區（北松山、中山）國民黨候選人王鴻薇晚間7時許抵達競選總部自行宣布當選，擊敗民進黨「哈佛女孩」謝佩芬順利爭取連任，成功守住藍營鐵票區！

王鴻薇晚間在競選總部發表感言，感謝中山區、北松山區選民，願意給她機會再次為大家服務，去年補選立委至今僅短短一年，要做的事情、服務的地方還很多，她會繼續努力、為大家打拚。王鴻薇除感謝競選團隊、後援會，特別點名感謝台北市長蔣萬安，在他的本命區多次陪伴她去市場、站路口、宣傳車等，這次的勝選，蔣萬安市長對於她得到選民信任有很大的助益。

針對總統大選結果，王鴻薇說，目前看起來民進黨候選人賴清德領先，但不管誰當選，都是民意基礎比較弱勢的總統，和當時蔡英文總統不能同日而語，未來政治主戰場會在立法院，所幸國民黨在台北、台中、桃園席次都可能增加，將有不少新的生力軍，將會在立法院團結。

王鴻薇是現任北市第三選區立委，先前代表新黨、國民黨連任5屆台北市議會議員，因原任北市第三選區立委的蔣萬安當選台北市長，她代表國民黨參與補選，並擊敗民進黨對手吳怡農，去年初就任立委。

此區被視為蔣萬安的「本命區」，且過去立委席次皆由國民黨拿下，王鴻薇本次爭取立委連任，對上民進黨對手「哈佛女孩」謝佩芬挑戰，因為曾任民進黨國際事務部主任、在國外唸完碩士後回到故鄉服務，被讚為年輕版蕭美琴。

王鴻薇是藍營最高聲量的女戰將，屢屢在議題上成功帶起討論，包含揭發新竹前市長林智堅論文抄襲案，對民進黨造成「一屍多命」傷害；日前猛攻高端議題，公布照片指衛福部長薛瑞元、次長王必勝以及疾管署長莊人祥在「上班時間」秘會民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安等人，質疑是滅證。

但也時常出現爭議，日前王鴻薇偕丈夫陶允正在選區車隊掃街時，遇到民眾抗議，陶卻雙手回比中指，被謝佩芬批評，作「薇」作福不是第一天了！王鴻薇則回應「我老公愛我愛得要死」，在車掃過程中，陶允正碰到有人對她做出肢體動作或不雅動作時，難免情緒上要保護她。

北市第三選區（台北市北松山、中山區）共有7位候選人，分別為1號人民最大黨余新造、2號無黨籍陳源發、3號民進黨謝佩芬、4號制度救世島高士恩、5號國民黨王鴻薇、6號台灣維新楊時睿、7號臺灣雙語無法黨陳一郎。