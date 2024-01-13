台南市選委會主委方進呈　巡視投開票所慰問工作人員辛勞

▲台南市選舉委員會主委方進呈，一早巡視永康區及安平區等投開票所，陪同市長黃偉哲、副總統賴清德投票，呼籲市民朋友踴躍出門投票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉13日舉行，台南市選舉委員會主委方進呈，一早巡視永康區及安平區等投開票所，陪同市長黃偉哲排隊投下神聖一票，隨即前往陪同副總統賴清德投票，黃偉哲市長對台南投票率感到樂觀，呼籲市民朋友踴躍出門投票。

主委方進呈表示，今日天氣非常晴朗，投票上午8時開始，一早各投票所有出現依序排隊人潮，可見市民朋友相當踴躍，投票時間於今日下午4時結束，他提醒市民記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單至指定投票所，保握行使公民權機會，希望市民用選票為自己做主，一起為民主得分。

台南市選委會指出，為使投票順暢，台南市總共設有1548個投開票所，本次總統副總統選舉人人數為156萬7432人，立委不分區選舉人人數156萬8339人，立委區域選舉人人數為155萬5962人，分別為第1選舉區24萬5226人，第2選舉區25萬4767人，第3選舉區27萬260人，第4選舉區25萬9650人，第5選舉區26萬5687人，第6選舉區26萬372 人，平地原住民選舉人2,927人，山地原住民選舉人3,389人。方主委上午巡視投票所後，隨後至選委會坐鎮督導，目前各投開票所均順利進行，期盼今日投開票作業圓滿順利完成。