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台南國中生「持彈簧刀割同學」！第一次帶就犯案　教育局回應了

▲台南某國中驚傳有學生帶彈簧刀劃傷同學事件。（圖／民眾提供）

▲台南某國中驚傳有學生帶彈簧刀劃傷同學事件。（圖／受害學生母親提供）

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市某國中近日驚傳學生持「彈簧刀」劃傷同學事件，一名母親指控，有別班同學只因「想試試看」就拿私自帶到學校的彈簧刀劃傷兒子，造成兒子手臂出現10公分傷口，事後不僅縫了好幾針，也怕到不敢去上課，連睡覺都做惡夢，令她相當痛心。對此，台南市教育局也做出回應了。

台南市教育局表示，本案發生後，教育局已立刻派督學到校關心瞭解，並要求校方積極處理。該案目前已進入司法程序，教育局強調校園絕不容許暴力偏差行為，對該名持刀同學，校方將進行嚴懲，後續也將強化心理與行為輔導。

教育局指出，目前受害學生家長已提起告訴，警方將受理偵辦後函送少年法庭，全案已進入司法程序。此外，學校將對該名學生依照校規嚴懲外，也會作為案例教育，強化學生安全法治宣導，並將該生列為重點輔導對象，進行偏差行為及心理輔導。

教育局強調，攜帶違禁品就是違規行為，教育局已要求校方落實校安宣導，尤其針對該生，將不定期進行校安抽檢，審慎防範類似情形發生。同時，該生的違法行為，除將面對司法程序外，也會面對校方的校規嚴懲。

▲警方提供示意圖，非本案刀械。（圖／記者林東良翻攝）

▲警方提供示意圖，非本案刀械。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警二分局調查，此案發生在1月9日，是兩名同學在學校聊天中，因好奇摺疊刀之鋒利程度，導致1名男同學手臂遭劃傷。事後經受傷之同學家長發現並報警處理，也經二分局立即受理並查明受傷過程及原由，全案並依違反少年事件處理法、傷害等罪嫌函請台南地院少年法庭審理。

初步調查，該摺疊刀是少年好奇而自購物網站所購得，也是第1次攜帶至學校，後續二分局也已協同學校來積極關心及協助後續之狀況處置。

回顧這起案件，一名媽媽揭露，她的兒子就讀台南市某國中，9日當天和同學坐在學校生態池旁聊天，不料該同學突然從口袋拿出一個東西，兒子才剛問「那是什麼？」對方就拉子兒子的手割下去，事後還稱「只是想試試看」，讓她不可置信「我真的無法想像這所謂的想試試看，未來又會發生多可怕的事件？」

媽媽表示，兒子事後被縫了好幾針，也因為此事怕到不敢去上課，連睡覺也做惡夢，然而她到警局報案後，該校校長卻忙著處理另一件恐嚇取財事件，對於兒子遭割手的案件絲毫不關心，讓她忍無可忍，堅持提告。

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