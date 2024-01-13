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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／「藍白拖」大傷民眾黨！　柯文哲拚空戰極大化仍惜敗

▲▼台灣民眾黨板橋誓師大會，柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選落幕，在藍綠夾殺之下，民眾黨總統候選人柯文哲最終以第三名落敗；民眾黨才成立4年，能在2024這一役，震懾藍綠選情，可說是雖敗猶榮。不過民眾黨終究仍是「一人政黨」，光依賴黨主席柯文哲的光環，不足以讓黨持續茁壯，所以柯文哲雖然空戰力量驚人，畢竟還是要建立在紮實的陸戰基礎上，而這也是柯文哲未來要徐圖2028年大位時，要面對的重要課題。

柯文哲在卸下台北市長後，準備總統大選，但當時外界普遍看好高票連任新北市長的國民黨總統候選人侯友宜，對於柯文哲的參選，並沒有太多期待，甚至認為他只是陪榜者。但沒想到，國民黨在徵召侯友宜後，非但沒有慶祝行情，還因為另名競爭者鴻海集團創辦人郭台銘，認為徵召不公，慎而與國民黨決裂，禍起蕭牆的侯友宜也陷入了換侯泥淖中，國民黨的內鬥，給了柯文哲急起直追的機會，甩開侯友宜，成為老二。

在柯文哲於5月20日宣示選到底，並於6月訪日結束後，柯文哲「老二」態勢穩定，一直到7月16日上凱道參加「公平正義救台灣」，在瀰漫下架民進黨氛圍下，更有部分民調顯示，柯文哲已經衝上第一名，但隨即遭到綠營瘋狂追殺，被翻出過去仇女等言論，只好8月沈寂多天、用消失來沖淡外界攻擊。

▲▼柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席「716上凱道，公平正義救台灣」活動 。（資料圖／記者李毓康攝）

到了9月，柯文哲開始陷入與國民黨合作的「藍白合」風暴，且國民黨不斷對外放話，柯文哲已談妥並甘願當行政院長等消息，使柯營釋出「比民調」等大絕招，便直奔美國進行5天快閃式行程，除了躲避台灣媒體追殺之外，也讓當時民調暴跌的侯友宜陷入輿論苦戰，藉此吸收淺藍支持者。

後來全台媒體瘋狂追殺「藍白合不合」消息，並於10月舉辦由侯友宜競辦執行長金溥聰、柯文哲競辦總幹事黃珊珊碰面的「黃金會」，黃珊珊打出「全民調」主張，結果金溥聰拋「民主式初選」突襲柯營，儘管隔天就被柯文哲拒絕，認為此舉就是逼民眾黨認輸，但「民主式初選」自此備受討論，也連帶使10、11月話題都在「藍白合」上。

國民黨試圖用「民主式初選」與「全民調」比例來混淆民眾，認為藍營確實願意比民調，更使柯文哲對外澄清不完，眼見每天新聞版面都是「藍白合不合」，選民開始失去耐心，而民進黨總統候選人賴清德更為此「一路躺平」坐享漁翁之利；不僅如此，時常將「公開透明」掛在嘴邊的柯文哲，卻在10月底大搞密會朱立倫、侯友宜，更使誠信遭到質疑。

當時柯文哲不斷下鄉，接觸到諸多國民黨人士，瘋狂被遊說「分裂必輸」等觀念，儘管柯營內部已全員主戰派，但柯文哲本人卻開始動搖，最終搞出了與馬英九、朱立倫、侯友宜簽署「六點協議」，內容卻是民眾黨全盤皆輸的慘狀，更使柯營內部潰堤、分崩離析，靠協議內容不清楚「誤差範圍」數字為何來翻盤。

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲藍白合君悅酒店會談，柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（資料圖／記者李毓康攝）

但隨即而來的卻是為了讓郭台銘順利下莊，進而產出的「君悅會談」，原本柯郭一度站上風，將風向倒到侯友宜爽約狀況，卻因為侯找來朱立倫、馬英九助陣，且雙方你來我往互相狂罵，侯友宜甚至唸出柯文哲的簡訊內容，讓整個會場火爆滿點，變成「五漢廢言」並不歡而散，藍白合徹底破局。

當「藍白合」變「藍白拖」，而且柯文哲找來的副手吳欣盈又不比趙少康亮眼狀況下，柯文哲民調開始雪崩式暴跌，一舉被「侯康配」超車。

而趙少康彷彿是「升級版柯文哲」，雖然比柯文哲更容易失言，但也吸引了眾人與媒體的眼球，攻佔所有版面，辯論會上語出驚人又宣布辭去中廣董事長，讓總統辯論會都黯然失色；相較之下，甩不掉「公主標籤」的吳欣盈，在辯論會上口齒不清、瘋狂看稿，將柯文哲在政見發表會、辯論會上的紅利全部敗光。

▲民眾黨總統、副總統候選人柯文哲、吳欣盈登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、吳欣盈登記參選。（資料圖／記者林敬旻攝）

儘管柯文哲12月開始靠下午至晚上不斷直播的「KP TV」加強空戰，但連柯文哲本人自己都承認，觀看者恐怕都是同溫層，因此拋出了「柯P動員令」，分別為3項計畫「青年投票率85％」、「55計畫」、「白紙運動」，認為只要青年投票率達到85％以上，柯文哲就很有機會當選；而55計畫則是指每天5分鐘、每週5天打電話給家中長輩催票，白紙運動則是希望支持者用白紙寫下其心願，並貼在社群平台或車掃時秀出來給柯文哲看。

而柯文哲也於1月2日啟動全台車掃催票、帶動立委候選人選情，並於「選前黃金週」到台中、高雄造勢。柯文哲於台中車掃時，支持者擠爆綠園道，景象壯觀也提升柯文哲士氣，當晚台中大里振坤宮更是湧入5萬名支持者，人潮也外溢到周遭道路，場內外擠得無法動彈，單一頻道直播同時在線超過9.1萬，創下當時的紀錄。

柯到高雄造勢時，湧入了8萬人擠爆現場與一旁公園，在支持者們熱情搶拍照、握手狀況下，柯文哲花了13分鐘才走上舞台，直播最高同時12萬人在線收看，打破柯文哲一直以來的直播紀錄，隔天也順勢成為「百萬YouTuber」，訂閱數破100萬。

到了1月12日凱道造勢當天，由於民進黨台北市黨部主委張茂楠日前以「瀉藥說」酸柯粉塞不滿凱道，反激起不滿情緒，一群「小草」走上街頭相挺，支持者滿出景福門以外，且蔓延「阿茲卡線」，塞滿仁愛路、信義路、中山南路，使主辦單位最終喊出現場35萬人、線上32萬人，總計67萬人的好成績。

▲民眾黨總統候選人柯文哲中山區車隊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲中山區車隊掃街。（資料圖／記者林敬旻攝）

然而，儘管成功催出年輕人走上街頭，但「一人政黨」仍難敵陸戰實力紮實的藍綠；柯文哲努力靠空戰極大化來催票、固票，彌補陸戰不足，但在國民黨與侯友宜在選前3天不斷操作棄保，喊出「投白等於白投」等口號，甚至不斷砸錢買報紙廣告，呼喚淺藍支持者回歸，盼藉著民調封關前各種第一、二名的數據，加以「棄柯保侯」。

而柯文哲這次落敗，未來的政治路如何發展有待觀察，同時證明藍綠在選前大打統獨牌、發「芒果乾」，以及棄保的操作，確實壓縮到小黨的發展空間；但儘管拿下第三名，成立4年小黨就有與藍綠抗衡的力氣，甚至一度讓國民黨緊張，柯文哲的政治路不過10年時間，就展現出讓人印象深刻的成績，勢必在未來的台灣政壇保有一定影響力。

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