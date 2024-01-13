首任閣揆誰來當？　盤點賴清德時代潛在接班佈局

▲賴清德（中）出席電視辯論會時，鄭麗君（左）與蕭美琴（右）分別坐在左右兩側。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統大選結果今（13）日晚間揭曉，民進黨主席賴清德當選中華民國第16任總統。外界好奇未來的閣揆會是誰？是否將自原競選團隊成員中攬才？盤點黨內中生代包括國政顧問團召集人鄭麗君、競選總幹事潘孟安、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍，都有可能在未來府院黨人事調整中，扮演重要角色。

賴清德在競選總統期間，提出「國家希望工程」系列政見，希望達成「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、「公義永續的台灣」等3項願景，並由歷練過青輔會主委、立委、文化部長等要職的青平台基金會董事長鄭麗君擔任國家政策藍圖召集人，在選戰後期，賴清德出席每一場政見發表會、辯論會場中，都能看到鄭麗君的身影。

回顧2016年總統蔡英文第一次當選總統時，便由過去參與10年政綱起草、最信任的「政策總舵手」林全出任她的首任閣揆，有趣的是，鄭麗君也被部分黨內人士形容為「賴清德的林全」，負責彙整各方政策建言，協助賴清德擘劃政策願景與國政藍圖。而她是否將在賴清德5月20日就職後，再度進入內閣團隊，亦備受黨內期待。

另一方面，擔任賴清德競選總幹事的潘孟安，在競選過程中擔任操盤手這個關鍵角色，他與賴清德私交甚篤，兩人之間有著深厚的「兄弟情誼」。2021年潘孟安即將卸任屏東縣長前，就在記者會中被媒體詢問是否可能入閣，「當行政院長好嗎？」不過當時潘連忙以台語高呼「別害我」，還說自己會當「屏東永遠的志工」，如今他襄助賴清德打贏總統選戰，無論是進入內閣團隊或總統府，均被視為潛在選項。

在其他人選部分，現任行政院副院長鄭文燦曾任桃園市長，以超高柔軟身段、高EQ、過目不忘著稱，除了具備豐富中央、地方歷練，去年初他進入內閣團隊後，擔任行政院長陳建仁的核心「智囊團」，然而本屆立委選舉「桃園隊」全軍覆沒，立委鄭運鵬、黃世杰中箭落馬，友軍立委趙正宇爭取連任惜敗，是否會影響鄭仕途恐是未知數。

同樣擁有六都執政經驗的，還有派系正國會掌門人林佳龍，過去5年多來，林佳龍的職涯發展峰迴路轉，2018年競選連任台中市長吞敗後，轉進中央擔任交通部長，直到2021年為太魯閣號事故請辭，隔年征戰新北市長失利，選後再獲欽點扛下總統府秘書長職位。總統選舉期間，林佳龍擔任賴清德競總核心小組「總協調」角色，同時作為台灣智庫共同創辦人，也透過「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」等活動為賴出謀劃策，未來勢必會繼續在執政團隊繼續扮演重要角色。

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