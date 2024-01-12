槍擊要犯「惡龍」張錫銘20次聲請假釋失敗　他打行政訴訟仍吞敗

▲張錫銘去年提第20次假釋被駁回後，委請友人發表公開信表心跡。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「惡龍」張錫銘因擄人勒贖案被判無期徒刑，在監19年自認表現良好數次聲請假釋，但都被駁回，去年他第20次申請假釋仍遭駁回，張錫銘認為矯正署假釋審查委員會判斷標準不一，與其他受刑人差別對待，因此提出行政訴訟，要求撤銷原處分。高雄高等行政法院審理後，認為矯正署用法認事無不當，駁回張錫銘敗訴，全案還可上訴。

人稱「惡龍」的張錫銘，19年前在高雄大寮與警方發生槍戰，張錫銘當時手拿長槍挾持老農上車的畫面震撼社會，後來張錫銘落網後，被法院判處無期徒刑定讞，入監服刑。

▲張錫銘當年犯下多起重大案件，成為警方頭號通緝要犯。（圖／刑事局提供）

張錫銘從2017年起，每4個月就提報假釋，到去年底總共提報了20次，但都未通過，張錫銘還曾透過友人發文，表明心跡，但也質疑假釋審議委員會判斷標準不一，而且以他在監表現為主，與他相同刑度的受刑人都已經假釋，連同案的詹龍欄也在2020年出獄，他認為矯正署程序違法。

張錫銘在去年2月第20次提報假釋遭決議駁回後，隨即又提出復審，但去年6月19日復審遭駁回，他不服再提出行政訴訟。

高雄高等行政法院審理後，法官審酌張錫銘犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄，教化矯治處遇成效、更生計畫及其他有關事項後，認為他公然強擄數名被害人勒索鉅額贖款、持槍、縱火示威，又數度與警方對峙、任意投擲彈藥，對良善社會風氣戕害甚深，且無和解或賠償相關紀錄，因此認為原處分用法認事無不當，更無逾越權限或權利濫用等情，駁回張錫銘所訴，全案仍可上訴。