　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

槍擊要犯「惡龍」張錫銘20次聲請假釋失敗　他打行政訴訟仍吞敗

▲張鍚銘日前再提第20假釋被駁回後，委請友人發表公開信表心跡。（圖／記者林悅翻攝）

▲張錫銘去年提第20次假釋被駁回後，委請友人發表公開信表心跡。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「惡龍」張錫銘因擄人勒贖案被判無期徒刑，在監19年自認表現良好數次聲請假釋，但都被駁回，去年他第20次申請假釋仍遭駁回，張錫銘認為矯正署假釋審查委員會判斷標準不一，與其他受刑人差別對待，因此提出行政訴訟，要求撤銷原處分。高雄高等行政法院審理後，認為矯正署用法認事無不當，駁回張錫銘敗訴，全案還可上訴。

人稱「惡龍」的張錫銘，19年前在高雄大寮與警方發生槍戰，張錫銘當時手拿長槍挾持老農上車的畫面震撼社會，後來張錫銘落網後，被法院判處無期徒刑定讞，入監服刑。

▲▼張錫銘通緝照。（圖／刑事局提供）

▲張錫銘當年犯下多起重大案件，成為警方頭號通緝要犯。（圖／刑事局提供）

張錫銘從2017年起，每4個月就提報假釋，到去年底總共提報了20次，但都未通過，張錫銘還曾透過友人發文，表明心跡，但也質疑假釋審議委員會判斷標準不一，而且以他在監表現為主，與他相同刑度的受刑人都已經假釋，連同案的詹龍欄也在2020年出獄，他認為矯正署程序違法。

張錫銘在去年2月第20次提報假釋遭決議駁回後，隨即又提出復審，但去年6月19日復審遭駁回，他不服再提出行政訴訟。

高雄高等行政法院審理後，法官審酌張錫銘犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄，教化矯治處遇成效、更生計畫及其他有關事項後，認為他公然強擄數名被害人勒索鉅額贖款、持槍、縱火示威，又數度與警方對峙、任意投擲彈藥，對良善社會風氣戕害甚深，且無和解或賠償相關紀錄，因此認為原處分用法認事無不當，更無逾越權限或權利濫用等情，駁回張錫銘所訴，全案仍可上訴。

ET快訊
柯文哲凱道造勢還沒開始　已破10萬人「塞爆景福門」
柯文哲選前之夜凱道造勢　網友曝遊覽車動員北上照掀激辯
「美德配」雙北合體大車掃　粉綠旗海畫面曝
2度對決朱學恒！鍾沛君：已提民事求償「獲賠全數捐出」
獨／台中二寶媽遭夾死！姊夫淚曝「半年前曾出事」轟：很爛的機械
柯文哲選前之夜！凱道1.8萬張椅子坐滿　人潮滿到景福門
全國最後拜票行程選在台中萬和宮　侯友宜：從小在媽祖廟前長大
超越4年前總統大選！雙鐵訂票狂銷　台鐵單日票收破億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控朱學恒強吻「我很害怕」　鍾沛君撫孕肚怒：無法想像他這麼做

快訊／台東女整夜未歸！今被發現「卡水圳閘門」　救起已死亡

鍾沛君今二度對決朱學恒！臉書曝已提民事求償　「獲賠將全數捐出」

台中二寶媽停車遭夾死…遺體今相驗死因曝光！家屬心碎布置靈位

獨／台中二寶媽遭夾死！姊夫淚曝「半年前曾出事」轟：很爛的機械

槍擊要犯「惡龍」張錫銘20次聲請假釋失敗　他打行政訴訟仍吞敗

獨／台中二寶媽遭夾死！夫曝「不追究責任」悲吐：太太無法活過來

快訊／下班注意！國1北207公里「6車連環撞」　車流回堵中

嘉市警首創掌握刑事被告報到動態　人臉辨識捺印指紋取代簽到

「票投民進黨　台灣變戰場」！40面布條遭割毀拆除　鄭俊雄提告

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

事發瞬間曝！台中女停車前後移動　「探頭踩油門」上衝遭夾殺

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」　嗆：蛇鼠一窩..突然示範「哭著道歉」（？）

行經投89鄉道遇壯麗雲海　他親眼見證讚：全台最美

控朱學恒強吻「我很害怕」　鍾沛君撫孕肚怒：無法想像他這麼做

快訊／台東女整夜未歸！今被發現「卡水圳閘門」　救起已死亡

鍾沛君今二度對決朱學恒！臉書曝已提民事求償　「獲賠將全數捐出」

台中二寶媽停車遭夾死…遺體今相驗死因曝光！家屬心碎布置靈位

獨／台中二寶媽遭夾死！姊夫淚曝「半年前曾出事」轟：很爛的機械

槍擊要犯「惡龍」張錫銘20次聲請假釋失敗　他打行政訴訟仍吞敗

獨／台中二寶媽遭夾死！夫曝「不追究責任」悲吐：太太無法活過來

快訊／下班注意！國1北207公里「6車連環撞」　車流回堵中

嘉市警首創掌握刑事被告報到動態　人臉辨識捺印指紋取代簽到

「票投民進黨　台灣變戰場」！40面布條遭割毀拆除　鄭俊雄提告

明天3地雨中投票！下周一雨區擴大　更強冷空氣襲台時間曝

黃金倒數24小時！陳其邁坐鎮左楠 　喊話「票投李柏毅，守住左楠的未來」

去投票就會贏！川流不息環島100小時　王義川看到「這幕」哽咽

CNN：若民進黨延續執政　代表中國對台方針失敗

台南新化區中山路2000公厘自來水管漏水　南水六區處：今晚搶修完成

IU機場手上驚見「台灣國民零食」　粉絲嗨炸：為她改吃巧克力口味

控朱學恒強吻「我很害怕」　鍾沛君撫孕肚怒：無法想像他這麼做

張茂楠看好了！柯文哲凱道造勢還沒開始　已破10萬人「塞爆景福門」

搜索周典論家遭指控「翻牆入屋」　屏東地檢署回應了

理財周刊／封關大飆股

沒開「電熱毯」虎斑狂喵超不爽！

社會熱門新聞

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

即／台南凌晨嚴重火警！70歲翁受困送醫

打氣筒打死孕妻還直播　輕判23年定讞

台中雙桶屍案　主嫌二審還是死刑

即／台61線追撞砂石車　拖板車駕駛慘死

控辣妻外遇王建民　名醫再上訴仍慘敗

女駕駛喬隱形眼鏡　追撞機車起火

即／台中男謊報被搶600萬！見大批員警嚇壞吐實情

南科男放火燒死情敵　二審再判無期

前縣議員走私安毒470kg　判無期徒刑定讞

洋歌手撿屍嫩妹　逃25年躲過追訴期

更多熱門

相關新聞

噴槍灌肺殺女童　非常上訴遭駁回

噴槍灌肺殺女童　非常上訴遭駁回

高雄鄺姓男子接受母親委託，帶著3歲女童出遊，在加油站洗車時，鄺男以洗車噴槍強灌大量氣體進入女童肺部，造成女童慘死，案發後震驚社會，鄺男最後遭判刑10年定讞。鄺男發監後驚覺自己並非女童生父，因此聲請檢察總長提出非常上訴，但最高法院審理後，4日駁回非常上訴。

涉郭台銘連署賄選　屏東議長周典論收押抗告駁回

涉郭台銘連署賄選　屏東議長周典論收押抗告駁回

大寮槍戰畫面被P成梗圖　張錫銘發聲了

大寮槍戰畫面被P成梗圖　張錫銘發聲了

「洗髮+沐浴2公克3000」男販毒被逮

「洗髮+沐浴2公克3000」男販毒被逮

獨／胡睿兒慘了！性侵假釋沒上課被起訴

獨／胡睿兒慘了！性侵假釋沒上課被起訴

關鍵字：

惡龍張錫銘20次假釋駁回行政訴訟吞敗

讀者迴響

熱門新聞

林襄離開樂天啦啦隊經紀人證實了

蔡阿嘎突喊「R.I.P」穿黑衣站搭棚外！　

00919配息入帳！他早上驚醒「年終先領一筆」

夫妻YTR爆欠卡債200萬！　尪偷錢買名錶「4線索曝光」

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

即／台23歲男大生赴日滑雪摔倒死亡

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

不只林襄掰了！　李多慧傳新球季出走

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

愛愛太嗨…他「一下子就射」女友變臉！醫推6招延遲高潮

剩1個月過年！下班前被告知「全部門裁員」

交往多久才發生關係？「女友反應」讓他心煩

林襄退出樂天啦啦隊爆「3主因」

更多

最夯影音

更多
三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭
狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面