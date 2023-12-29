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大寮槍戰經典畫面被P成梗圖賣車　張錫銘出聲：勿二次傷害被害者

▲網路上有人將張錫銘在高雄大寮槍戰的新聞畫面，P圖製作成售車或T恤梗圖。（民眾提供）

▲ 網路上有人將張錫銘在高雄大寮槍戰的新聞畫面，P圖製作成售車或T恤梗圖。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

「惡龍」張錫銘因擄人勒贖等案被判無期徒刑，19年前與警方在高雄大寮發生槍戰，並夥同陳進雄挾持路過老農逃逸，當時的槍戰畫面最近被人P成一系列惡搞梗圖「賣車」，網路流傳引起熱議，目前分別在台南監獄及嘉義監獄服刑的張、陳2人，透過施姓友人發出聯合聲明，呼籲大家「停止這樣的行為，避免對被害者及其家屬二次傷害，也懇求各界勿再渲染該新聞照片」。

張錫銘、陳進雄聯合聲明中指出，近來社群網路及市面上流傳著以「0715專案-大寮事件」新聞照片製成的T恤及廣告梗圖，對此情況他們未樂見，亦未授權任何人使用相關照片作為各種用途，敬告相關人士停止使用該照片印製商品、製作廣告宣傳或其它用途，避免造成照片中被害者及其家屬二次傷害。

▲網路上有人將張錫銘在高雄大寮槍戰的新聞畫面，P圖製作成售車或T恤梗圖。（民眾提供）▲網路上有人將張錫銘在高雄大寮槍戰的新聞畫面，P圖製作成售車或T恤梗圖。（民眾提供）

張錫銘、陳進雄強調「再次向社會大眾致歉，當年的錯誤行為帶給社會不良示範與影響，亦造成被害者及其家屬身、心靈受創。一失足成千古恨！犯錯讓我們斷送人生最精華的階段，且付出慘痛的代價。在復歸的漫長過程中，我們持續深切反省，但與親友重聚之路仍是如此遙遠，深感悔不當初！謝謝願意寬恕我們的人們，再次向曾被我們所傷的人致歉，盼這不良示範能成為犯罪的警惕，懇求相關人士勿再渲染該新聞畫面及照片，謝謝大家！」

▲網路上有人將張錫銘在高雄大寮槍戰的新聞畫面，P圖製作成售車或T恤梗圖。（民眾提供）

▲張錫銘、陳進雄2人透過施姓友人發表聯合聲明，敬告相關人士停止使用該照片印製商品、製作廣告宣傳或其它用途，避免造成照片中被害者及其家屬二次傷害。（圖／記者林東良翻攝）

張錫銘的施姓友人指出，張錫銘及陳進雄被判處無期徒刑，目前各關在台南監獄與嘉義監獄，這份「致社會大眾的一封信」聯合聲明，有2人的親筆簽名，並各自按下指印以示負責。

▲網路上有人將張錫銘在高雄大寮槍戰的新聞畫面，P圖製作成售車或T恤梗圖。（民眾提供）

19年前，人稱「惡龍」的頭號槍擊要犯張錫銘，在高雄大寮與警方發生槍戰，張錫銘夥同陳進雄挾持老農夫與保全為人質而逃往台南，當時張錫銘、陳進雄手拿長槍挾持老農上車的畫面震撼社會，不料，19年後卻有人用來P圖製作各式梗圖，成為賣車廣告，甚至有的印成Ｔ恤，且網路廣為流傳，再度掀起話題，也讓張錫銘、陳進雄在獄中透過施姓友人發聲，希望制止此一行為。

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