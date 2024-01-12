青年民主返鄉列車啟動！逾1500名青年今起回家投票

▲青年民主返鄉列車今天下午啟動，今明兩天全台共有超過1500人搭車返鄉。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

明天（13日）就是2024總統大選投票日，台灣青年民主協會發起「這次，我們不改天—2024青年民主返鄉列車」，總計募款超過90萬元，讓超過1500名青年，只需要支付113元，即可以搭乘專車、離島航班返鄉投票。青民協表示，預計今明兩天將有27個站點可供青年上下車，發出52條路線，在明天13時30分前抵達目的地並回家投票。

這次民主列車募款活動串聯全台43所大專校院學生會協助辦理，今天將發出 24 條客運路線，明天則在上午發出26條客運路線、離島船班2個班次。青民協今天下午在台北車站前舉辦記者會說明。

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▲青民協發起的青年民主返鄉列車，募款超過90萬元，共有超過1500人搭乘列車返鄉。（圖／記者許敏溶攝）

青民協理事長張育萌表示，根據中選會統計，青年投票率約5到6成，不如中壯年的8到9成，主因是青年大多是離鄉背井，返回戶籍地投票受到經濟因素影響，故青民協在去年底發起青年民主返鄉列車募款，讓20至35歲的青年只需要支付113元，即可搭乘專車返鄉投票，讓經濟問題不會阻礙青年返鄉投票。原先目標為1200人，但最終募款金額超過90萬，讓1500名青年可搭乘民主列車返鄉投票。

台大研究生協會長黃種賢表示，4年他還是首投族，曾搭乘從東華大學出發的「青年民主返鄉列車」回家投票。這次台大共有兩班返鄉專車，在今天下午與明天上午從台大校門出發，載著同學們回到自己的家鄉，而且兩個班次沒有一個位置是空著。

今年為首投族的輔大心輔系學生張莨騰說，自己剛滿20歲不久，很興奮可以第一次投票給自己支持的候選人，也很期待，但沒有跟爸媽討論要投票給誰，大家彼此尊重對方的選擇。

▲青年民主返鄉列車今天下午啟動，全台共有超過1500人搭乘列車返鄉。（圖／記者許敏溶攝）