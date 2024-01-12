一堆人感冒「這波咳不停」　他病1個月崩潰：9位家人狂中鏢

▲大家出門務必要穿保暖。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

早晚溫差大小心別感冒了！一名網友透露，爸媽陸續感染感冒，而醫師提醒這一波咳不停且容易傳染，一番話讓原PO剉咧等，因為他抵抗力較差，「你們認識的人，有人最近也是感冒嗎？」文章引發熱議，一票苦主回應「身邊家人九個人中獎，我還反覆被傳染，一個月了還沒好QQ」。

一名網友在PTT表示，家人陸續感冒，去診所也一堆病人等看診，醫師叮嚀這波症狀會一直咳嗽，且容易傳染。由於原PO身體抵抗力比較弱，假若真的感冒，明天又是大選之日，家人可能會禁止他外出。

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對此，原PO希望身體能挺住，這樣明天才能順利去投票，「你們認識的人，有人最近也是感冒嗎？」

底下也一票苦主+1，「上禮拜也被傳染QQ」、「可能因為尾牙跟跨年吧」、「溫差大容易著涼」、「真的！10幾年沒感冒今年居然中了」、「公司家裡一直線，感冒中」、「我同事也好多一直感冒，真恐怖」、「還有流感那些的」、「身邊家人九個人中獎，我還反覆被傳染，一個月了還沒好QQ」。

事實上，台大醫院院長吳明賢日前提醒，新冠、流感兩大病毒同步肆虐，急診有很多病人，「至少我們醫院裡看到的不像大家想得那麼輕。」他呼籲，老弱病殘4大族群要趕快打疫苗，過去3年疫情可以發現，感染新冠肺炎會有後遺症，嚴重甚至死亡，不外乎這4族群。

此外，台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋也分析，秋冬慢性病患者容易發作，另外就是國人赴國外旅遊人數增加，導致疫情從4周前就開始上升，順著病毒擴散動力學來看，1月底將到高峰。他說，現在急診新冠個案也增加，每10名病患中有2人是新冠，尤其又以老年人重症增加為多。

李建璋也強調，年長者本身若有心血管、慢性病，得到新冠後病況會比較嚴重；而且老人家感染後有時不見得會發燒，只有咳嗽、喘咳，可能以為一般感冒，若患者不以為意，自行購買成藥服藥，未及時就醫，恐會導致病情快速惡化。就有不少長輩到急診時已經呼吸衰竭、大白肺，需要插管，提醒老人家務必要留意。