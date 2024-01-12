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社會 社會焦點 保障人權

看到古董偉士牌「想起年輕時回憶」　找嘸車主割愛...他用推車搬走

記者邱中岳／台北報導

北市中正區日前發生1名男子因為出國，將偉士牌機車停放在路邊將近3個月，但是期間被1名嫌犯覬覦，直接推著手推車將整台車「搬上」推車後偷走，事後經過1個月後男子返國才發現偉士牌機車不見了，嫌犯落網後坦承，看到偉士牌就想到年輕時騎偉士牌機車的回憶 ，才會下手行竊。

警方調查，63歲的陳姓男子，日前在北市中正區中正紀念堂附近停放偉士牌機車，但是沒想到卻被1名59歲的紀姓男子看上，儘管機車龍頭已經上鎖，仍整台車被紀姓男子推上手推車，最後成功將機車偷走，等陳姓男子發現後立刻向警方報案。

▲▼出國4個月回來找不到偉士牌愛車，報警後才知道被整台機車（紅圈）拖上推車偷走。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲出國4個月回來找不到偉士牌愛車，報警後才知道被整台機車（紅圈）拖上推車偷走。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子向警方指出，在2023年8月初出國後就將機車放在該處，但是回來後卻怎樣也找不到，警方調閱監視器，機車停放在該處整整3個月，在11月時，被紀姓男子看上，紀男直接將機車拖上推車，整個畫面也都被監視器拍了下來。

直到12月份陳姓男子返國後才發現機車被竊，所幸警方最後順利掌握嫌犯身分，並且將紀姓男子帶回派出所偵訊，紀姓男子坦承犯行，也解釋，看到偉士牌機車聯想到學生時期騎乘機車的畫面，打算將車偷走加以維修後珍藏。

▲▼出國4個月回來找不到偉士牌愛車，報警後才知道被整台機車（紅圈）拖上推車偷走。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他看到路邊停放的偉士牌機車回憶少年時，帶著空推車直接到停車處將拖上推車偷走。（圖／記者邱中岳翻攝）

紀姓男子也表示，透過附近社區警衛保全、鄰居詢問，並透露想要購買該輛偉士牌機車，想詢問車主是否割愛，但殊不知車主出國，遲遲等不到車主回應，所以才會忍不住下手行竊，警方也順利找回失竊的偉士牌機車，訊後也被依竊盜罪嫌送辦。

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