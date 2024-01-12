國3轉國8自小客「緊急煞車硬切槽化線」　後車驚險閃避驚險影像曝

記者林東良／台南報導

網路社群瘋傳1段影音畫面，畫面中示在國道3號南下轉國八系統，有1部前方轎車突然急煞鬼切，讓後方駕駛驚險避開差點追撞，國道警察第八大隊指出，警方並未接獲報案，該案發生在1月11日下午4時50分許，於國道3號南下轉國8系統，前方轎車疑開錯突然急煞跨越槽化線變換車道，造成後方駕駛險追撞，警方將依法告發。

▲網路社群瘋傳1段影音，畫面中示在國道3號南下轉國8系統，前方轎車突然急煞鬼切，讓後方駕駛驚險避開差點追撞。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

國道警察第八大隊指出，有關社會事新聞影音「國道3號南下轉國8系統，前方轎車疑開錯突然急煞鬼切，後方駕駛險追撞」案，經調查是昨天（11日）下午4時50分許，於國道3號南下轉國8系統，一輛自小客車突然急煞跨越槽化線變換車道造成後方駕駛險追撞。經檢視影片中該部自小客車行為，疑似有違反處罰條例第33條第1項12款未依標誌標線號誌行駛駕車，處新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。目前八大隊尚未接獲民眾報案或檢舉，八大隊將由專人調查後依規定辦理。

國道警察第八大隊藉機呼籲用路人務必遵守交通規則，如錯過交流道或路線行駛錯誤，應至下個交流道再迴轉，以確保自身及其他車輛安全。