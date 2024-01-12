老公精蟲太少！婆婆要她「跟未婚小叔生一個」：都是我們家男人

▲人妻對於婆婆竟要求她與未婚小叔上床生小孩，感到相當傻眼。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻發文表示，她的前夫因為天生精蟲就偏少，因此2人一直都沒辦法成功受孕，沒想到婆婆得知此事後，竟叫該名人妻跟未婚的小叔「生一個」，被拒絕後甚至反問，「妳都是跟我們家的男人有什麼問題？」讓她相當傻眼，最終決定跟老公離婚。

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」中發文，指出她的前夫因為天生精蟲量就偏少，因此2人很難透過性行為授孕，如果想要生孩子，只能嘗試試管嬰兒。婆婆得知此事後，因為擔心自己的兒子會因此沒面子，所以非常反對2人做試管嬰兒，但婆婆又一直想抱孫，於是向原PO提議，要她跟「未婚的小叔發生性行為有孩子，以保後代」。原PO指出，當下她雖然立刻拒絕婆婆的提議，但婆婆仍然堅持不懈，甚至還說「都是跟我們家的男人有什麼問題？」

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不僅如此，原PO的前夫對此事竟沒有發表任何意見，也不願意先做試管嬰兒，再裝成自然受孕，讓她相當傻眼，最終決定與對方簽字離婚。

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「幸好妳離婚了，這種隊友早離早開心」、「好扯唷！都什麼年代了，怎麼還會有這樣的想法！？」「妳辛苦了，但恭喜妳也離開這個家庭」、「我弟也精蟲稀少，調理身體以後也有小孩啊！又不是無精」、「無敵自私一家人！離的好！」

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