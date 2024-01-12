運-20裝不下！空運嫦娥六號　中國向俄羅斯租借安-124

▲大陸嫦娥六號任務探測器運抵四川文昌衛星發射中心。（圖／翻攝新華網）

軍武中心／綜合報導

挑戰人類首次在月球背面登陸，大陸探月工程四期嫦娥六號任務探測器，已運抵海南美蘭國際機場，隨後通過公路運送至文昌航天發射場。陸媒透露，此次探測器的運送任務是由大型運輸機完成，除了熟知的運-20以外，還向俄羅斯租借可承載150噸貨運的安-124遠程戰略運輸機。

大陸國家航天局10日發布消息稱，8日、9日探月工程四期嫦娥六號任務探測器產品分別搭乘安-124和運-20飛機，抵達海南美蘭國際機場，隨後通過公路運輸方式運送至中國文昌航天發射場。後續按計劃進行發射前各項測試準備工作，嫦娥六號計劃於今年上半年實施發射。

陸媒指出，此次運載嫦娥六號的安-124應該是從俄羅斯租借的，疑似屬於俄羅斯伏爾加-第聶伯航空公司所有，雖說中國已擁有運-20大型運輸機，但仍無法與真正的超級大運輸機相提並論。

▼大陸網友在海口美蘭機場拍到的安-124運輸機。（圖／翻攝自騰訊軍事）

公開數據顯示，運-20最大載重66噸，貨艙長度20米、貨艙寬度及高度皆為4米，起飛重量220噸。安-124最大載重可達150噸，貨艙長度36米、寬度6.4米、高度4.4米，起飛重量達400噸，可輕鬆裝載主戰坦克、直升機等重型裝備。

安-124是由前蘇聯的安托諾夫設計局研製的遠程戰略運輸機，考量裝卸貨物的方便性，其貨艙門分別設在機首和機尾，機首更可以完全向上打開，讓卡車直接駛入貨艙內進行作業，貨艙可載貨150噸或345名全副武裝的士兵，又或者270名傘兵。自前蘇聯解體後，飛機多數由運輸公司運作和管理，承接國際運送大型且沉重的物資或器材等業務。

目前中國雖已擁有數量不少的運-20，但考慮到貨艙規格，較大的部件還是只能由安-124來負責運送。也因此中國未來自己研製大型運輸機也將力求載荷量達到100噸以上，需要有更大的機艙容積，以滿足大件物品的投送需求。過去《人民日報》就曾在報導中提及，「中國人不會躺在運-20等機型的功勞簿上，而是會繼續努力，造出更好的飛機。」