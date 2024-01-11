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接近開戰？　055艦遇美機抵近　掀垂發蓋板一觸即發

▲▼南昌艦在一次遠訓任務遭遇2架美機抵近，打開多個前甲板垂直發射系統的發射蓋板，火藥味濃厚。（圖／翻攝自央視）

▲南昌艦在一次遠訓任務遭遇2架美機抵近，打開多個前甲板垂直發射系統的發射蓋板。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

作為大陸媒體盛讚的「亞洲最強戰艦」，055型導彈驅逐艦「南昌艦」在一次遠訓任務時遭遇美軍艦載機抵近，甚至在曝光的畫面實現同框，足以證明雙方極近距離和現場緊張的氛圍。據了解，當時南昌艦甚至已打開多個前甲板垂直發射系統的發射蓋板，火藥味濃厚幾乎接近大打出手。

《央視》報導，2022年正在西太平洋伴隨航母編隊執行遠海訓練任務的南昌艦，接到了前出近百海里直面外軍航母編隊的指令。這是南昌艦首次遇到外軍航母編隊，面對外軍艦機長時間、高強度的抵近滋擾。南昌艦拉響戰鬥警報，拿敵練兵，在遠海大洋與對手鬥智鬥勇，拓展了防禦縱深，保證了機動空間，有效履行了航母編隊「帶刀護衛」的神聖職責。

這是大陸官媒首次曝光南昌艦與外軍航母編隊的近距離接觸，同時還曝光外形疑似美國2架F/A-18E/F「超級大黃蜂」艦載機與南昌艦同框畫面，南昌艦甚至已打開多個前甲板垂發系統的發射蓋板。有分析認為，這是極度接近大打出手的一刻，離開戰只有一步之遙，畫面反映現場充滿殺氣和火藥味。

▲▼南昌艦在一次遠訓任務遭遇2架美機抵近，打開多個前甲板垂直發射系統的發射蓋板，火藥味濃厚。（圖／翻攝自央視）▲▼ 。（圖／記者陳孟孟攝）

南昌艦是在2020年1月12日正式入列，《央視》指出，入列以來，該艦以「出航即出征」的戰鬥姿態遠航白令海，戰巡洋艦，演兵西沙、南沙，圓滿完成重大任務十餘項。前不久，南昌艦參加海上實戰化訓練，3天完成40個課目，涵蓋了對岸、對海、對空、反潛等多個層面。

大陸軍事專家張軍社向《環球時報》分析，此次官媒透露的細節證實作為中國航母編隊的帶刀護衛，南昌艦足夠稱職，對外軍艦艇具有震懾力。在遼寧艦航母編隊中，因為其具備強大的偵察預警及防空反導作戰能力，南昌艦擔負防空作戰指揮艦的任務。

張軍社指出，南昌艦的雷達探測距離比其它型艦艇更遠，探測到的空中目標更多，反應速度更快；此外，南昌艦的防空反導武器數量多、射程遠，作戰能力強大。不僅如此，南昌艦搭載的反艦導彈射程也足夠遠，可以增強航母編隊對海突擊能力。

▼解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」。（圖／CFP）

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

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