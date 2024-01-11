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大陸 大陸焦點 特派現場

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！真相曝…下場慘了

中國一名女子自稱懷孕5個月，希望找到願意對她和孩子好的男生。（圖／翻攝自微博）

▲女子自稱懷孕5個月，希望找到願意對她和孩子好的男生。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一段「女子自稱懷孕5月徵婚」影片在網路流傳，要求男方月薪要高於2萬（人民幣，約新台幣8.7萬元），否則一律不考慮，「娃都養不起」，引來不少網友質疑真實性，討論相當熱烈。對此，官方調查後確認，影片內容是自媒體為吸引流量而編造的虛假訊息，而女子的下場也曝光了。

網傳影片顯示，女子舉著一張A4紙相親，上頭寫著她32歲、未婚、無車無房、懷孕5個月，要求另一半有車有房、月薪2萬（人民幣）以上，「能夠對我好，視孩子如己出」。

官方調查後，證實是自媒體為流量編造的假消息。（圖／翻攝自微博）

▲官方調查後，證實是自媒體為流量編造的假消息。（圖／翻攝自微博）

隨後，「重慶闢謠」微信公眾號發布消息闢謠，經過確認，影片內容原於自媒體帳號「陳四歲」，為了吸引流量、博取關注，編造「懷孕5個月徵婚」虛假訊息，目前相關部門正對該帳號做調查，將依法依規予以懲處。據悉，發布影片的自媒體帳號「陳四歲」，擁有21萬粉絲，主要是做吃飯、餐廳的網紅，從去年到現在做過10多場直播，目前該帳號已經搜尋不到。

警方指出，女子為吸引流量，網購假孕肚道具，喬裝成孕婦自導自演相親場景，製作有違公序良俗的影片發布到網路，造成不良社會影響，已被依法給予行政拘留處罰。

警方提醒 ， 網路不是法外之地，在網上發布訊息應遵守法律規定，對於編造、散播虛假訊息，擾亂公共秩序的違法行為，警察機關將依法查處，絕不姑息。

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