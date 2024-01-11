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亞諾新掌機AYANEO Next Lite亮相　採用SteamOS價格更便宜

▲▼亞諾新掌機AYANEO Next Lite亮相　採用SteamOS價格更便宜。（圖／翻攝自亞諾官網）

▲ 亞諾掌機 Next Lite 採用 SteamOS。（圖／翻攝自亞諾官網）

記者樓菀玲／綜合報導

遊戲掌機再有新面孔，亞諾（AYANEO）於 1 月 10 日公開自家最新掌機產品「AYANEO NEXT LITE」，主打內建 SteamOS 作為操作系統，詳細發售時間和價格尚未公布，但從亮相至今確實已經引發一些玩家的話題與關注。

本次新推出的「AYANEO NEXT LITE」是 AYANEO 繼 2022 年推出的「AYANEO NEXT」的後繼機種，同樣反映在外觀上採用相去不遠的視覺設計，操作系統也從原本的 Windows OS 改成 SteamOS 系統，這點看起來跟隔壁棚 Valve 掌機 Steam Deck 有較勁的意味存在。

根據現有的產品圖來看，AYANEO NEXT LITE 配備了 7 英寸 800p 螢幕和 47Wh 電池，蘑菇投搖桿號稱已經換成比較不會飄移的材質，手把採不可分離設計。

由於掌機本人使用 SteamOS 作為主要系統，可以預期操作手感會和 Steam Deck 相去不遠，推論 AYANEO 選用 Linux 架構的 SteamOS 很有可能授權金考量，畢竟 Windows OS 系統向來授權金都不會太便宜，如果業者想要推出相對平價的機種，選擇 SteamOS 確實是可以有效降低成本。

目前已知 AYANEO NEXT LITE 的發售日期和價格，接下來會在日後逐步公開，1月12日公布。AYANEO 在台灣也有代理商，可以預期接下來台灣玩家也有機會能夠體驗到這款掌機。。

 
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