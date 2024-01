亞諾新掌機AYANEO Next Lite亮相　採用SteamOS價格更便宜

▲ 亞諾掌機 Next Lite 採用 SteamOS。(圖/翻攝自亞諾官網)

記者樓菀玲/綜合報導

遊戲掌機再有新面孔,亞諾(AYANEO)於 1 月 10 日公開自家最新掌機產品「AYANEO NEXT LITE」,主打內建 SteamOS 作為操作系統,詳細發售時間和價格尚未公布,但從亮相至今確實已經引發一些玩家的話題與關注。

本次新推出的「AYANEO NEXT LITE」是 AYANEO 繼 2022 年推出的「AYANEO NEXT」的後繼機種,同樣反映在外觀上採用相去不遠的視覺設計,操作系統也從原本的 Windows OS 改成 SteamOS 系統,這點看起來跟隔壁棚 Valve 掌機 Steam Deck 有較勁的意味存在。

#AYANEO NEXT LITE will debut with unexpected and exciting surprises for players.

The all-new cost-effective choice with flagship experiences, #AYANEO NEXT LITE, subscriptions open at 9:30 PM 1/11/2024 EST

Official Website: https://t.co/sBx0hgw6cY pic.twitter.com/LdlEUB7GhI