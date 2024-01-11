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大陸 大陸焦點 特派現場

男子疑「牽狗挑釁猴子」開直播！　峨嵋山景區：將依法處理

記者廖翊慈／綜合報導

四川一名網友昨（10）日上傳一段影片，稱峨嵋山景區有一名男子牽著牧羊犬，讓其挑釁猴子們，並開直播用手機拍下。景區接獲通報後表示，規定是禁止攜帶寵物入園的，男子應該是自己走其他路上來的，目前已與警方聯手找人，將依法處理。

▲男子疑在峨眉山上直播，牽狗挑釁猴子。（圖／翻攝自微博）

▲男子故意引導狗狗與峨眉山的猴子發生衝突。（圖／翻攝自微博）

據《映像新聞》報導，1月10日，有網友上傳一段影片痛斥，四川峨眉山景區內，一名男子為博取流量，牽著寵物犬到景區直播「狗挑釁峨眉山猴子」。

影片中，一名男子舉著手機支架，對著面前的猴子群直播，右手還牽著狗繩。看到腳邊的毛孩對猴子無動於衷、毫無反應後，他還試圖用腳踢了踢狗狗，以刺激其和猴子發生衝突。

▲男子疑在峨眉山上直播，牽狗挑釁猴子。（圖／翻攝自微博）

▲男子牽著狗狗故意在景區各處挑釁猴子。（圖／翻攝自微博）

該名男子不只在一處做出此行為，在另一段影片中，這名男子成功挑起了狗狗和峨眉山猴子的鬥爭。在他的引導下，狗狗差點衝到草叢中和猴子撕咬，動物雙方明顯都受到了驚嚇。

一旁的民眾見狀表示不滿，大聲喊著，「狗都不願意，還打人家。」還有其他目擊者在影片下方留言表示，「那個飼主是故意讓狗狗去咬那些猴子的。」

▲男子疑在峨眉山上直播，牽狗挑釁猴子。（圖／翻攝自微博）

▲目擊者表示，周圍友人出聲制止過，但男子仍沉浸於此行為中。（圖／翻攝自微博）

峨眉山景區的工作人員今（11）日表示，已得知此事，但目前還沒找到這名男子，「慫恿寵物挑釁猴子去直播，是一種博眼球的行為，景區會和警方聯合執法制止的。」

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