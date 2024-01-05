槍殺女友服刑近9年！　南非帕運金牌「刀鋒戰士」假釋出獄

▲帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒戰士」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南非懲教署5日宣布，帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒戰士」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）獲假釋出獄，已經返家。佩斯托瑞斯2013年情人節殺害女友，遭判刑13年5個月，至今服刑近9年，在去年11月通過假釋申請。

美聯社報導，南非懲教署透過簡短聲明宣布佩斯托瑞斯獲釋的消息，稱「能夠確定佩斯托瑞斯是一名被假釋者（parolee），自2024年1月5日生效，進入社區矯正系統，現在已經回家。」預計他將入住叔叔在首都普利托利亞高檔郊區沃特克盧夫（Waterkloof）的豪宅。

佩斯托瑞斯將在嚴格的假釋條件下過日子，直到2029年12月剩餘刑期結束，若違反任何假釋條件，可能會被送回監獄。他的假釋條件包括何時可離開住處的限制、禁止飲酒、須參加憤怒管理與暴力侵害婦女的課程、從事社區服務，也必須定期與假釋官員會面，未經許可不得離開沃特克盧夫區，在刑期結束前不得接受媒體採訪。

▲佩斯托瑞斯2013年情人節殺害女友，遭判刑13年5個月，在去年11月通過假釋申請。（圖／路透）

在南非，重刑犯必須服刑至少一半刑期之後，才有資格獲得假釋。懲教署表示，南非不會給假釋犯人配戴手環等物品，所以佩斯托瑞斯也不會戴著任何監控設備，但他將受到一名官員的持續監控，任何生活方面的重大變化都必須要告知這名官員，包括是否想搬家或找工作。

2013年2月14日，佩斯托瑞斯在住家朝著浴室門連開4槍，擊斃模特兒女友史汀坎普（Reeva Steenkamp）。當時佩斯托瑞斯否認在盛怒下殺害史汀坎普，並聲稱他在案發時把史汀坎普誤認是竊賊，但他仍在2014年因過失殺人罪被高等法院判入獄5年，後來被釋放後改為居家軟禁。

後來檢察官提出上訴，最高法院於2015年裁定他犯有更嚴重的謀殺罪，並於2016年7月被判入獄6年，不到檢方要求最低刑期的一半，到了2017年11月最高法院將他的刑期增加至13年5個月。