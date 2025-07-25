　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

這3星座越存越有、越投越賺！最佳理財拍檔星座大公開

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲這3星座越存越有、越投越賺！最佳理財拍檔星座大公開 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

真正的財富，不只是數字的累積，而是一種看得遠、拿得穩、用得巧的能力。在變動快速的世界裡，哪些星座總能保持清醒判斷、善用資源、穩健成長？這三位天生的「資產管理者」，也許最不張揚，卻往往最有底氣。他們也有專屬的「財富搭檔」，互補觀點、共築穩定未來。

摩羯座｜長線策略家的穩健財務美學
摩羯擅長設定長期目標、實踐計畫。他們的理財邏輯嚴謹、執行力強，對於高報酬但不確定的投資類型較保守。摩羯更偏好可量化的成果，像是不動產、退休金或專業增值，是典型「未雨綢繆型理財者」。

>>理財搭檔：處女座
處女同樣注重細節與規劃，與摩羯在理財觀念上高度一致，能一同制定可落地的長期財務目標，減少風險盲點。

天蠍座｜洞察趨勢的理財行動派
天蠍直覺敏銳、洞察力強，能在資本市場中快速捕捉機會。他們善於判斷時機、出手果斷，對於新興產業、加密貨幣等高風險高報酬的項目具備天然優勢，也是擁有獨特財務哲學的冒險家。

>>理財搭檔：雙魚座
雙魚的直覺與創意思維能激發天蠍跳脫數字框架，補足對情感與人際層面的考量，也能在天蠍低潮時給予信任與支持。

金牛座｜用價值感守住資產的實踐者
金牛喜歡穩定，對金錢抱有極高安全感需求。他們偏好穩健、長期、實體的資產布局，比如儲蓄、土地、不動產與實體事業。他們的理財觀念偏向「慢即是快」，每一步都紮實踏穩。

>>理財搭檔：巨蟹座
巨蟹溫和但重視家庭資產的保護，與金牛在價值觀上高度一致，兩人能共同為生活品質與長遠安定打下基礎。

財富，是一種清醒的生活方式！從摩羯的紀律、天蠍的洞察到金牛的穩重，這三個星座之所以能穩健累積財富，靠的是內在的自律與判斷力。而在理財旅途中，找到一位能互補思維、陪你看清選擇、共識目標的搭檔，也是一種難能可貴的資產。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／汐止行政中心8F墜落　男子宣告不治
快訊／柯文哲拚726罷免投票遭駁回　律師遞狀抗告
Rosé唱一半「慘摔下樓」！驚悚瞬間全被拍
獨／女遭踹頭慘死　照服員判9年跑了
弟弟殺了老公！她孤單哭著找喪儀社　還原酒店包廂絕命關鍵
快訊／桃園機場驚見「兩飛機頭對頭」　班機遭疑滑錯道
快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲
男大生遭輾亡　頭部重創、全身多處骨折變形
「仇恨帶走我的父親」高雄議員許采蓁憶亡父　表態反惡罷
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

這3星座越存越有、越投越賺！最佳理財拍檔星座大公開

下半年「晦氣星」大亂3生肖事業宮　屬虎者努力卻受挫

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【復古造型太可愛】1歲娃被阿祖戴上假髮露燦笑XD

這3星座越存越有、越投越賺！最佳理財拍檔星座大公開

下半年「晦氣星」大亂3生肖事業宮　屬虎者努力卻受挫

薇帕剛走雙颱接近！　中國中央氣象台颱風、暴雨預警齊發

統一獅球員異動　張翔傷退下二軍、許哲晏輪替調整

迪化街貓歷史「喵喵」曾差點被抱走　貓派攝影大賽外國人也參加

MSC帶頭決定8/1歐美線不漲價　SCFI跌3.30%

快訊／柯文哲拚726罷免投票遭駁回　律師遞狀抗告

快訊／男大生遭砂石車撞擊身亡！致命外傷曝　頭部骨折破裂

快訊／汐止男「8F墜落」重傷！家屬忍痛放棄急救　院方宣告不治

吳怡霈遭10年經紀人背叛「騙走400萬」　首揭來龍去脈…眼眶紅了

泰國稱掌握「關鍵證據」證明是柬埔寨先開火！　已致函聯合國

劉雨柔產後9天「速瘦10公斤」！下衣失蹤…被拍全身照：吃飽睡到翻

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

運勢熱門新聞

12星座「不愛了」徵兆曝光　第1點就讓人超受傷

這3星座越存越有、越投越賺！

盤點12星座「男女反差」這篇一次說清楚

8月運勢搶先看「整體＋戀愛運勢」一次揭曉

下半年晦氣星大亂3生肖事業宮

本週「最強星座揭曉」感情、人緣、運氣全爆發

出生日期相加看你和他合不合？

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

12星座「斷崖式冷漠」真的沒興趣還是傲嬌作祟？

打翻醋罈子　12星座吃醋反應大公開

2025下半年4星座戀愛運超旺！

「驚蟄」驅小人！盤點3廟宇幫你遠離小人

夢到羊會有好事發生？要先看你夢到幾隻

更多熱門

相關新聞

最容易等舊愛回頭星座Top 5

最容易等舊愛回頭星座Top 5

有些星座對感情特別執著，分手後即使理智知道該放下，內心卻總抱著「也許他會回頭」的期待，遲遲走不出過去。以下是最容易等舊愛回頭的星座Top 5，以及總是難以放手的原因。

「把事情想得太複雜」星座Top 3

「把事情想得太複雜」星座Top 3

12星座最適合的失戀療傷建議一次看

12星座最適合的失戀療傷建議一次看

想戀愛但不想主動？抽張牌測「轉角遇到愛有幾％」

想戀愛但不想主動？抽張牌測「轉角遇到愛有幾％」

盤點12星座「男女反差」這篇一次說清楚

盤點12星座「男女反差」這篇一次說清楚

關鍵字：

星座財富管理理財星座守財星座搞錢拍檔創富星座財商搭配星座理財攻略星座配對

讀者迴響

熱門新聞

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

名醫揪罷團「10萬人空拍圖1處」酸：真的不能看

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

快訊／開獎了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

BMW男酒駕追撞不治　長髮妹嚇傻蹲路肩

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

百萬YouTuber「提前回台灣了」

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

富豪CEO遭大象「活活踩碎」身亡

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

為了新青安買房「住1年決定換屋」！1問題心累

檳榔攤剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面