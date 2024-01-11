　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

缺錢課金殺前女友！　魯蛇「頭七日」落網奇案

凶手因沉迷線上遊戲，缺錢買寶物升級，才會犯下強盜殺人案。示意畫面，圖非當事人。

▲凶手因沉迷線上遊戲，缺錢買寶物升級，才會犯下強盜殺人案。示意畫面，圖非當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2008年10月15日傍晚，羅姓男子下班返回與柯姓女友位在新北板橋的同居套房，一進門便聽到浴室傳來嘩啦嘩啦的淋浴水聲，他心想女友正在洗澡，不以為意，喊了一聲：「我回來囉！」便躺在床上休息，10幾分鐘過去，女友卻一直沒有出來，他敲門催促也沒有回應。

由於柯女裝有存摺、汽車鑰匙的包包不翼而飛，警方追查她的銀行帳戶，結果發現柯死後，帳戶被領出10萬元，連她停在大樓地下室的轎車也被開走。承辦刑警告訴本刊，凶手不但知道柯的車型，連她停在哪個車位都知道，研判是熟人犯案。

為了縮小偵查範圍，警方調閱柯女的手機通聯紀錄及大樓周邊監視器，棘手的是，柯在特種行業上班，平常多用手機聯繫客戶，來往複雜，清查困難，加上柯的租屋套房位於夜市旁的綜合大樓，出入複雜，短時間沒辦法鎖定特定目標，案情一度陷入膠著。

後來，警方從死者的手機通聯紀錄，過濾出2通電話是在她死後才撥出，2通電話撥打的對象都是1名鄒姓男子，警方根據鄒的手機訊號位置，循線找到鄒，查出打電話給他的是死者的簡姓前男友，認為簡涉有重嫌，於是立即前往簡位於新北淡水的藏匿處將他逮捕。

簡姓男子搭乘電梯出入前女友住處，畫面被監視器清楚拍下。（翻攝畫面）

▲簡姓男子搭乘電梯出入前女友住處，畫面被監視器清楚拍下。

警方破門時，簡正在打線上遊戲，見警方上門雖然驚訝，但似乎早有心理準備，他坦承為了錢殺害柯女，還用盜領的錢購買最新的電腦主機，警方隨後也在簡的住處找到柯的手機、身分證、汽車鑰匙、存摺及部分現金，罪證確鑿，宣告破案，這天剛好是死者頭七的前一天。

簡男到案後，坦承將盜領的10萬元拿去買新電腦打遊戲。（東森新聞提供）

▲簡男到案後，坦承將盜領的10萬元拿去買新電腦打遊戲。

簡男告訴警方，他本來是鐵工，每個月薪水4萬多元，後來沉迷線上遊戲，錢都花在上網咖及買寶物升級，日夜顛倒打遊戲，導致丟了工作。犯案當天，他因缺錢花用，一時找不到人借錢，所以想到分手多年的前女友。

更多鏡週刊報導
【前男友登門索命3】受害女子不只一人　揭恐怖情人成魔之路
【前男友登門索命】女侍離奇家中溺斃　2通聯揭軟爛前男友殺人真相
【前男友登門索命1】他驚見同居女友陳屍浴缸　現場散布仙草、破紅包袋超詭異

ET快訊
馬英九自掏腰包！「買2大報版面」：投侯康
108高衩辣妹迎客！　「洪門108將」起底
快訊／湳雅夜市失火！　濃煙竄天飄到新莊
「馮語婷疑男」波及人妻丁丁　擁抱合照曝光！
「不要算計自己那一票」呱吉3建議籲投票　7千人讚中肯
連千毅入獄「長瀨昆妮」月收狂翻3倍！　轉型廟會唱跳近況曝光
接近開戰？055艦遇美機抵近　掀垂發蓋板一觸即發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／快改道！　國1「4車追撞」回堵5公里

快訊／板橋「湳雅夜市」今早失火！　濃煙竄天飄到新莊

「來我家看狗」女高中生赴約遭猥褻　靠閨蜜機警1招獲救

缺錢課金殺前女友！　魯蛇「頭七日」落網奇案

快訊／上班注意！　國3「2車追撞」

沒闖紅燈竟收罰單　車主一看嚇到報案「賊偷騎40分鐘停回原位」

108「高衩辣妹」迎賓！　《洪門108將》起底

色軍人強闖酒吧廁所性侵女友人！她穿褲一半遭壓制逞慾

藍營爆料高端股東上千是民進黨員　高端赴刑事局開告這罪

獨／新北警匪追逐！通緝犯拒盤查「狂逃撞賓士」　警搜出不明藥物

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

27歲警自轟亡！控「長官智障」點名6劣警　督察長：查明真相給交代

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

快訊／快改道！　國1「4車追撞」回堵5公里

快訊／板橋「湳雅夜市」今早失火！　濃煙竄天飄到新莊

「來我家看狗」女高中生赴約遭猥褻　靠閨蜜機警1招獲救

缺錢課金殺前女友！　魯蛇「頭七日」落網奇案

快訊／上班注意！　國3「2車追撞」

沒闖紅燈竟收罰單　車主一看嚇到報案「賊偷騎40分鐘停回原位」

108「高衩辣妹」迎賓！　《洪門108將》起底

色軍人強闖酒吧廁所性侵女友人！她穿褲一半遭壓制逞慾

藍營爆料高端股東上千是民進黨員　高端赴刑事局開告這罪

獨／新北警匪追逐！通緝犯拒盤查「狂逃撞賓士」　警搜出不明藥物

宣誓查賄決心　屏檢屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導

「Nissan釋出新休旅預告」預計1月見！台灣標準款170萬起接單中

台積電漲2元至586　指數漲近40點重回17500

新竹雙鐵「合新詠遇」超人氣　安縵級夢幻寓所　大綠地為鄰最搶手

快訊／快改道！　國1「4車追撞」回堵5公里

集中選票！　馬英九自掏腰包「買2大報版面」：投侯康

小熊明星強投很搶手　洋基殺出成最大熱門

3年47.6億台幣！　「可愛」雷納德續留快艇當一哥

控中COVID-19囤個人防疫裝備！　美批准密蘇里州訴訟繼續進行

通勤月票搭台鐵近2200萬人次！明起加碼贈「鐵路觀光地圖TPASS」

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

社會熱門新聞

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

董事長帶女秘書上摩鐵　綠帽男友崩潰砸車

即／國2「大有巴士」火燒車　大批警消到場救援

彰化「小鋼炮」自撞翻覆　駕駛斷氣前搖手求救

獨／新北警匪追逐！通緝犯拒盤查「狂逃撞賓士」

108「高衩辣妹」迎賓！　《洪門108將》起底

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

國中生毆侏儒症同學　黑道父曾撂30人校內施暴

藍營爆料股東上千是民進黨員　高端開告

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

三高女「1習慣」癱瘓了！醫：才一年多…全身器官壞光　

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

直逼寒流！各地探9°C比預期還要強

LINE貼圖來了！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

更多

最夯影音

更多
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」
氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面