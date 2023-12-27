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社會 社會焦點 保障人權

誣告案出庭遭「翁達瑞」譏裝笨　高虹安反擊：扭曲心態

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安去年（2022年）競選九合一公職選舉期間，頻遭旅美教授陳時奮以臉書帳號「翁達瑞」po文，說她讀美國辛辛那提大學的博士論文抄襲資策會期刊論文、被指導教授除名等，高告陳涉嫌加重誹謗不起訴後，被陳自訴反控誣告，台北地院今（27日）開庭，2位主角當庭對戰，陳說高狡辯裝笨，高反擊陳用「扭曲心態看我的一言一行」，雙方律師也高分貝互槓，但法官發現陳的自訴範圍可能超出高提告內容，要雙方回去再研究，明年（2024年）2月21日再開庭。

▲▼高虹安 誣告案出庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮（翁達瑞）自訴涉嫌誣告，今（27日）到北院出庭。（圖／記者黃克翔攝）

高虹安今以褲裝搭配黑大衣與米色格紋圍巾出庭，進入法庭前僅對守候媒體表示「辛苦了」。她在庭訊中表示，去年主動申請辛辛那提大學再度審查她的博士論文，辛大2度回函都認定她的博論沒抄襲，且她所引用的期刊論文，是她任職資訊工業策進會時掛名第1作者的文章，無論國科會或科技部提供研究經費，都鼓勵參與研究者投稿期刊發表論文，做為研究計畫成果之一，資策會也將投稿列為申請升等者的考核因素。

高虹安強調，引述自己過往研究成果不違反學術倫理，她的辛大博論有113頁，其中僅引述資策會期刊論文5頁，「我不覺得我有抄襲他人」，所以她無法接受陳時奮在臉書po文說她抄襲、說被指導教授李傑除名等誇大內容，她當時告陳涉嫌加重誹謗，毫無誣告意圖。

陳時奮指高虹安對簡單的問題支吾其詞，故意忽略她博論所引述的期刊論文，就是資策會的研究報告，陳並舉國民黨主席朱立倫的紐約大學博士論文切結書「誓詞」為例，須保證博論任何部分都未曾出版發表、不能新瓶裝舊酒，且應為個人作品，更不能有任何版權爭議。陳說，這類切結書內容「是美國大學的普通常識」，但高違反。

▲▼高虹安誣告案-陳時奮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲旅美教授陳時奮（翁達瑞）自訴新竹市長高虹安涉嫌誣告 。（圖／記者黃克翔攝）

陳時奮批高虹安還違反辛辛那提大學研究生手冊的禁令，將自己跟他人合作的作品當成自己作品、將自己以前作品未經修改當成新作品，陳揶揄高裝笨，「因為笨沒罪，裝笨不知道，但是壞有罪，故意抄襲就是壞」，並反問高若非自認有瑕疵，何必申請再審博論，之後還做2處補正，若高的博論沒有學倫不端，怎會被永久下架，高的博論若沒侵犯資策會版權，怎會被提告涉犯《著作權法》。

陳時奮的委任律師指出，高虹安將辛大的英文回函錯誤翻譯為「委員」，原文應為「校方主管或幹部」，意圖誤導法官以為她的博論已由校方實質審查，律師還說高將「符合畢業條件」翻譯成「優異的成績畢業」，但辛大回函「沒有任何文字說高虹安的博士論文『沒有』學術倫理上的瑕疵」。

對於陳時奮和律師的指控，高虹安淡淡說「不懂在翻譯上有什麼好糾結的」，若辛大沒重新實質審查，回函結論怎會記載她博論沒有學術、研究或版權的不當，她反擊陳「辛辛那提大學沒有這麼笨！」她跟國內其他政治人物一樣主動申請重審論文，以回應外界質疑，這很正常，更代表她對自己的博論有信心，陳卻故意以「扭曲心態看我的一言一行」。

高虹安說，目前無法確認她的博論是否被辛大下架，但辛大告訴她，前年（2021年）間就大量接獲匿名信檢舉她的博論，她記得去年有人發動下載她的博論達百萬次，不排除校方為避免困擾而下架，但這不代表她的博論有問題，否則許多政治人物的論文在網路也查不到，難道學位就不存在。

▲▼高虹安誣告案 。（圖／記者黃克翔攝）

▲新竹市長高虹安因誣告案到台北地院出庭，開完庭受訪 。（圖／記者黃克翔攝）

法官整理本案不爭執與爭執事項時，換成雙方律師唇槍舌戰，陳時奮的律師主張將高虹安當初提告時的應訊筆錄內容，詳載為不爭執事項，高的律師反問內容那麼多、要記到什麼時候，高對於在檢方偵訊時說過的話不會反悔，法官也勸諭陳的律師「不會有寫才用、沒寫就不用，法官都會看卷，律師不必錙銖必較」。

但接下來的爭點事項，雙方律師又高分貝互槓，陳時奮的律師反對記載高有無提告陳po文說她被指導教授除名、說她博論2/3抄襲資策會期刊論文，以及說她跟指導教授合謀抄襲、剽竊等字句，聲稱高不該恣意片面擴張陳的自訴範圍，高的律師吐槽「你們引用的證據，就包含（陳時奮）不起訴處分書耶！」

這時連法官都聽不懂了，反覆要求陳時奮的律師說清楚自訴範圍，陳的律師堅稱「高虹安明知其博士論文有大量複製貼上期刊論文而未適當引注」，卻對陳誣告、意圖使陳受刑事處分。法官反問「大量複製貼上」不就是抄襲，陳的po文也說高抄襲，且本件陳自訴高涉嫌誣告，不就是因為被高提告誹謗獲不起訴而來。

陳時奮的律師強調「以我們的書狀為準」，法官提醒自訴範圍若超出不起訴處分內容，就會有高虹安到底有無提告的疑問，要雙方律師回去再研究、1個月內提出書狀表示意見，定於明年（2024年）2月21日下午2點30分續行審理。陳說將返美教課、明年7月才能回台，交給律師代為出庭，他僅補充期刊論文的字體小、沒留白，「5頁的內容可以灌水成10幾頁的博士論文」。

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